Apple : attention au cache webcam qui pourrait abîmer votre MacBook !

La protection de la vie privée sur Internet a pris beaucoup d’ampleur ces dernières années avec le développement des technologies. Les différentes techniques malfaisantes utilisées par les cybercriminels se sont également diversifiées. Ces derniers sont en plus très innovants. Ils avaient par exemple profité de la pandémie de Covid-19 pour tromper l’intelligence artificielle des antivirus et ainsi infecter les ordinateurs de leurs victimes. Plus récemment, les fraudeurs utilisaient Google Alertes pour envoyer de fausses notifications et rediriger les victimes vers des malwares et des arnaques.

Il faut surveiller le voyant vert de la caméra

La grande peur de certains utilisateurs d’ordinateurs portables est que leur caméra soit activée à distance et à leur insu. Cela rappelle l’incident de décembre dernier lorsqu’un hacker avait pris le contrôle d’une caméra IP Ring pour terroriser une petite fille de 8 ans dans sa chambre. Les utilisateurs d’ordinateurs portables ont tendance à vouloir se protéger d’une attaque similaire en se servant d’un petit accessoire qui s’appelle le cache webcam. Il en existe plusieurs types, mais ils fonctionnent tous de la même manière. La plupart du temps, c’est un objet en plastique doté d’un adhésif qui recouvre la webcam de votre ordinateur ou MacBook.

Nos confrères de MacRumors ont découvert qu’Apple a récemment ajouté une nouvelle page sur son site web pour avertir les utilisateurs de MacBook du risque que représente le cache webcam. « Si vous fermez votre ordinateur portable Mac en laissant le cache sur la caméra, vous risquez d’endommager votre écran, car l’espace qui sépare l’écran du clavier n’est pas conçu pour cet usage », peut-on lire sur le site.

Apple déconseille donc vivement l’utilisation des cache webcam. Si certaines personnes doivent en avoir pour une raison professionnelle par exemple, Apple recommande de l’enlever avant de fermer l’écran. Ce n’est pas très pratique, mais c’est toujours mieux que de se retrouver avec un écran fissuré. En effet, n’importe quel objet dont l’épaisseur est supérieure à 0,1 millimètre peut éventuellement faire craquer l’écran de votre MacBook. Enfin, la firme de Cupertino rassure les utilisateurs en expliquant qu’il leur suffit de surveiller le voyant vert à côté de la webcam. Tant qu’il est éteint, la caméra l’est aussi.

