Apple bat son record de bénéfices trimestriels malgré des ventes décevantes de l’iPhone 14

Une fois de plus, Apple a battu son record de bénéfices trimestriels. Au quatrième trimestre fiscal, la firme de Cupertino a enregistré 90,1 milliards de dollars de chiffre d’affaires. Elle a un bénéfice net de 20,7 milliards de dollars. Pourtant, les ventes de l’iPhone 14 ne sont pas à la hauteur des attentes. Celles de l’iPad ont même chuté d’une année sur l’autre.

iPhone 14 © Thai Nguyen / Unsplash

Les résultats financiers d’Apple sont à la fois supérieurs à ceux de 2021 et aux attentes de Wall Street. Le chiffre d’affaires de la pomme a augmenté de 8 % par rapport à celui de l’année dernière à la même période. Tous les produits Apple, que ce soit l’iPhone, le MacBook, le Mac, l’Apple Watch ou les services comme Apple Music, ont enregistré de meilleures ventes à l’exception de l’iPad. Apple qui serait en train de préparer un gigantesque iPad n’arrive pas à séduire suffisamment d’utilisateurs avec ses tablettes tactiles.

Les iPhone 14 Pro et Pro Max se vendent mieux que les modèles standards

Les analystes ont confirmé que l’iPhone 14 et l’iPhone 14 Plus ne se vendent pas aussi bien que prévu. L’iPhone 14 Plus est seulement disponible depuis le 7 octobre. Ses ventes ne sont donc pas comprises dans les résultats trimestriels. Néanmoins, Apple a déjà dû réduire sa production. Il n’arrive effectivement pas à convaincre les utilisateurs par rapport à l’iPhone 14 Pro que nous avons eu l’occasion de tester et l’iPhone 14 Pro Max.

Les résultats trimestriels d’Apple ne comprennent que 8 jours de vente de l’iPhone 14, 14 Pro et 14 Pro Max, mais cela suffit pour se rendre compte qu’ils ne se vendent pas à la hauteur des attentes. Il faut aussi savoir qu’Apple a quelques soucis de logistique pour les deux modèles Pro. Le directeur financier Lucas Maestri a lui-même confirmé au Wall Street Journal que l’offre est limitée pour les modèles Pro de l’iPhone 14 et l’Apple Watch Ultra plus résistante et durable que le modèle classique.

En ce qui concerne les ventes d’iPad, Apple a enregistré un chiffre d’affaires de 29,2 milliards de dollars en 2022. Il est en baisse par rapport aux 31,8 milliards de dollars en 2021. Apple a présenté plus tôt ce mois-ci l’iPad Pro de nouvelle génération alimenté par la puce M2 et la 10e génération de l’iPad classique, mais leurs ventes n’ont pas été prises en compte dans les résultats trimestriels. Nous verrons donc si ces nouveaux modèles d’iPad arrivent à remonter la pente dans les résultats des ventes du premier trimestre de 2023.

