Il teste la durabilité de l’Apple Watch Ultra au marteau, la table se casse avant la montre

Un youtubeur a mis à rude épreuve la durabilité de l’Apple Watch Ultra en la frappant au marteau. Il l’a aussi jetée par terre et secouée dans un bocal rempli de vis. La nouvelle montre d’Apple est tellement résistante que la table s’est brisée avant elle.

L’Apple Watch Ultra est la nouvelle montre résistante de la firme à la pomme. Prévue pour les activités de plein air et les sports extrêmes, l’Apple Watch Ultra promet une excellente durabilité en plus d’une meilleure autonomie que les autres montres de la marque.

L’Apple Watch Ultra face à un marteau © TechRax / YouTube

Le youtubeur « TechRax » a donc voulu vérifier les dires d’Apple avec un test de durabilité particulièrement rude. Cette chaîne est connue pour tester de manière impressionnante la durabilité des produits tech comme le nouvel iPhone 14, la PlayStation 5, le Samsung Galaxy Z Fold 2, etc.

L’Apple Watch Ultra a résisté à plusieurs coups de marteau avant de rendre l’âme

Dans sa vidéo, le youtubeur a soumis l’Apple Watch Ultra à trois épreuves distinctes. Après un test de chute, la montre a été secouée dans un bocal rempli de vis. Elle a ensuite été frappée violemment au marteau.

Bien que n’ayant pas survécu à la fin du test, la montre d’Apple s’est révélée plus solide que la table. Celle-ci s’est effectivement brisée avant l’Apple Watch Ultra. Comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessous, la table s’est cassée au bout de plusieurs coups de marteau. Quant à elle, l’Apple Watch Ultra fonctionnait toujours très bien.

La montre a finalement rendu l’âme après de nombreux coups. Son écran s’est éteint et elle ne pouvait plus se rallumer. Un composant interne a probablement été endommagé par le choc. Le dernier coup de marteau a brisé l’écran. En tout cas, le verre plat en cristal de saphir s’est montré résistant jusqu’à la fin. Ce n’est évidemment pas un test en conditions réelles, mais il prouve néanmoins que la nouvelle Apple Watch ne s’appelle pas Ultra pour rien. C’est effectivement la montre la plus robuste d’Apple à ce jour. Elle a été lancée aux côtés de l’Apple Watch Series 8 qui a déjà sauvé une personne d’un problème cardiaque mortel.

Source : MacRumors