Nouvel iPad 10 : Apple change presque tout de sa tablette d’entrée de gamme

Pas de keynote cette fois. Apple a en toute discrétion fermé sa boutique en ligne durant deux heures avant de la réouvrir avec de nouveau iPad au catalogue. Exit l’iPad Pro M1, il est remplacé par une version en Apple M2, dernier processeur de la marque, lequel équipe déjà ses MacBook.

A lire > MacBook Air M1 ou MacBook Air M2 ? Après 2 mois d’utilisation, notre choix

iPad 10e génération ©Apple

L’iPad classique passe à l’écran bord à bord

À côté de lui, beaucoup moins onéreux, on trouve l’iPad de 10e génération. On a affaire à une bête moins affûtée, à destination d’un usage plus familial. La nouveauté majeure de cette nouvelle version, c’est son « design tout écran », comme le nomme Apple. Ainsi, l’iPad classique se cale enfin au format du reste de la ligne en utilisant des bords affinés et symétriques. Il perd par la même occasion son bouton TouchID qui se retrouve sur le bouton Power, sur la tranche supérieure.

Cet écran bord à bord possède encore des bordures plus épaisses que celles d’un iPad Air ou un iPad Pro. En ce sens, on a une différence notée comme entre l’iPhone X et l’iPhone XR en leur temps. Cette dalle de 10,9 pouces est certifiée Retina avec une définition de 2360 x 1640 pixels. Le pic de luminosité annoncé est de 500 nits. Son design repensé permet à l’iPad de se rapprocher des mensurations de l’iPad Air : 248,6 x 179,5 x 7 mm pour 477g en Wi-Fi et 481g pour le modèle avec 4G.

A lire > notre sélection des meilleurs iPad à acheter cette année

iPad, le modèle tourné vers le divertissement

Au global, Apple a repensé son iPad classique pour sa cible : la famille ou l’usage en mode détente. Les différents aspects de la tablette ont été retravaillés en ce sens. Outre le nouvel écran agrandi, cet iPad se permet une fantaisie en déplaçant son capteur photo avant sur le bord droit. Il est ainsi centré en mode paysage. Cela correspond mieux à l’usage qui en est fait en visio à plusieurs devant l’écran.

Apple précise qu’il s’agit d’un capteur ultra grand-angle de 12 mégapixels avec un angle de 122°. Il dispose de la fonction « cadre centré » qui suit l’utilisateur lorsqu’il se déplace dans le champ. À l’arrière, on trouve un capteur de 12 mégapixels également, grand-angle uniquement, mais capable de filmer en 4K.

iPad 10e génération ©Apple

Autre aspect remanié pour favoriser le divertissement : le son. Jusque-là sur l’iPad d’entrée de gamme, on devait faire avec des haut-parleurs stéréo placés côte à côte sur la tranche inférieure. L’expérience stéréo n’était pas optimale. L’iPad de 10e génération change ça pour des haut-parleurs disposés de part et d’autre de la dalle, comme c’est le cas sur le reste de la gamme.

iPad 10e génération ©Apple

Côté performances, on peut compter sur la puissance de l’A14 Bionic. Le processeur des iPhone 12 et de l’iPad Air 2020 trouve une seconde vie dans l’entrée de gamme. Malgré ses deux ans d’existence, elle demeure suffisante pour la plupart des usages.

Le port lightning se meurt, vive l’USB-C !

« Avec un grand écran Liquid Retina 10,9 pouces, la puissante puce A14 Bionic, la toute première caméra avant horizontale, une connectivité sans fil rapide, un port USB-C et la prise en charge d’accessoires comme le nouveau Magic Keyboard Folio, le nouvel iPad offre un meilleur rapport qualité-prix, une plus grande polyvalence, et est tout simplement plus fun », avance Greg Joswiak, le vice-président marketing d’Apple.

iPad 10e génération ©Apple

Oui, on parle bien d’USB-C. Si les iPhone 14 résistent encore, Apple se met peu à peu en conformité avec les nouvelles directives européennes. Son nouvel iPad se débarrasse du port Lightning. C’était le dernier de sa catégorie. À noter qu’il est compatible avec l’Apple Pencil de première génération. Problème, celui-ci se charge en lightning. Apple indique donc d’utiliser un adaptateur USB-C vers lightning. Un petit accessoire ajouté au catalogue en parallèle de cet iPad et facturé 10 €.

iPad 10, à partir de 589 €

L’iPad de 10e génération sera disponible dès le 26 octobre. Toujours dans une optique de « fun », il est décliné en divers coloris : bleu, rose, jaune et argent. Prix de départ : 589 € en 64 Go. On grimpe à 789 € pour la version 256 Go.