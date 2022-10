Apple présente l’iPad Pro de nouvelle génération, suralimenté par la puce M2 (et très cher)

Apple vient d’annoncer deux nouveaux modèles d’iPad Pro ce mardi 18 octobre. La facture est salée : il faudra compter 1 069 € pour le premier modèle et 1 469 € pour le second. L’offre 5G augmente également en prix, comme c’était pressenti.

Les nouveaux iPad Pro © Apple

Apple a annoncé ce mardi de nouvelles versions de ses iPad Pro, un iPad totalement repensé et une version mise à jour de l’Apple TV 4K. Ces lancements donnent à Apple plus de nouveaux gadgets à vendre avant les fêtes.

Les nouvelles tablettes pourraient aider l’entreprise à augmenter ses ventes d’iPad, qui ont chuté de 14 % au cours du dernier trimestre. Et ils rejoignent le dernier iPhone 14 d’Apple, deux nouvelles montres Apple et les tout nouveaux AirPods Pro.

Des iPad Pro boostés avec la puce M2

Comme ces dernières années, la société vendra deux tailles d’iPad Pro, dont un modèle 11 pouces et un modèle plus grand de 12,9 pouces avec un écran plus agréable. Tous deux sont équipés du Wifi 6E.

Le grand changement apporté à l’iPad Pro est un nouveau processeur M2, qui est le même que celui introduit dans le MacBook Air plus tôt cette année. Apple a déclaré qu’il était jusqu’à 15 % plus rapide que le processeur M1 utilisé dans le dernier modèle d’iPad Pro, introduit en 2021.

L’Apple Pencil fonctionne également un peu différemment sur les nouveaux iPad Pro. L’écran peut désormais détecter la pointe du crayon jusqu’à 12 mm au-dessus de la surface de l’écran. Apple affirme que cela permettra aux artistes de dessiner avec plus de précision et accélérera les conversions de l’écriture manuscrite en texte.

Les iPad Pro 2022 conservent le design inauguré en 2018, les deux appareils photo à l’arrière, Face ID pour le déverrouillage et un port Thunderbolt USB 4. Le petit modèle profite d’un écran LCD classique, l’autre arbore un écran XDR à rétroéclairage mini-LED.

Comme tous les autres produits Apple qui ont augmenté face à l’inflation, ce renouvellement s’accompagne d’une hausse de prix : l’iPad Pro 11 pouces démarre à 1 069 € (contre 899 € pour la précédente génération) et l’iPad Pro 12,9 pouces coûte 1 469 € (contre 1 219 €). L’option 5G de 170 à 200 €.

Source : Apple