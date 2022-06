Apple CarPlay : vous pourrez payer l’essence directement dans la voiture

CarPlay – Crédit : Apple

CarPlay est une mouture d’iOS adaptée aux véhicules. Celle-ci prend ses quartiers sur l’écran tactile embarqué à bord. Appels, itinéraires, messages reçus, applications musicales… Tout est optimisé pour être utilisé en voiture grâce à la complicité de Siri et la compatibilité avec les commandes du véhicule. Comme le signale Reuters, CarPlay permettra prochainement aux utilisateurs de payer leur essence directement sur l’écran d’info-divertissement.

À l’automne prochain, une nouvelle version de l’OS automobile sera déployée en même temps que iOS 6. Et celle-ci intégrera donc cette fonctionnalité plutôt pratique. Via une application, il sera possible d’acheter son carburant sans avoir à sortir sa carte bleue à la pompe ou à se rendre dans la boutique de la station pour payer en caisse.

CarPlay veut démocratiser les paiements dans l’habitacle

HF Sinclair commercialise son essence dans 1600 stations américaines. Enthousiasmée par l’idée, l’entreprise compte bel et bien proposer ce nouveau biais d’achat à ses clients. L’agence de presse cite également Donald Frieden de P97 Networks, qui gère l’infrastructure derrière les paiements numériques de carburant. Celui-ci confie s’être entretenu avec plusieurs compagnies pétrolières désireuses de faire fonctionner leurs applications avec CarPlay.

Pour utiliser la nouvelle fonctionnalité cet automne, les utilisateurs d’iPhone devront télécharger l’application de la compagnie sur leur téléphone puis saisir leurs informations de paiement. Une fois chose faite, ils pourront passer par l’écran de leur voiture pour activer une pompe et passer à la caisse.

À noter qu’il est déjà possible de payer certains services sur CarPlay via des applications pour le stationnement, la recharge de véhicules électriques ou encore la commande de nourriture.

Source : Reuters