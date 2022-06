iPhone : 5 fonctionnalités bien pratiques avec iOS 16

iOS 16 apportera son lot de nouvelles fonctionnalités – Crédit : Pexels

Fraîchement présenté, le futur système d’exploitation des iPhone inclura comme chaque année des nouveautés appréciables. Attendu pour l’automne, iOS 16 devrait d’ailleurs autoriser le déploiement d’un affichage permanent (« Always on display ») sur la prochaine fournée d’iPhone 14 Pro. Mais quid des autres fonctionnalités qui seront communes à toutes les itérations d’iPhone compatibles ? Voici un résumé des nouveautés les plus attendues.

iOS 16 : effacer et modifier un message envoyé

C’est une fonctionnalité qui est déjà disponible sur WhatsApp ou Messenger. Dans l’application Messages, vous allez pouvoir modifier ou supprimer un message envoyé. Une manœuvre qui sera seulement possible 15 minutes après l’expédition d’un iMessage (et non d’un SMS qui apparaît en vert sur l’iPhone). Elle fonctionnera exclusivement avec vos destinataires pommés étant passés sur iOS 16, iPadOS 16 ou macOS Ventura.

iOS 16 : traduire un texte avec l’appareil photo

Grâce à la fonction « Texte en direct » , vous allez pouvoir traduire un texte à l’aide de votre appareil photo. Pour ce faire, vous n’aurez qu’à ouvrir ce dernier et à placer le texte dans l’objectif. Touchez ensuite l’icône texte puis appuyez sur « Traduire ». Inspirée de Google Traduction, cette fonctionnalité sera très pratique à l’étranger lorsque vous serez confronté à un texte écrit dans une langue inconnue.

iOS 16 : modifier l’écran de verrouillage

Vous allez enfin pouvoir éditer l’écran de verrouillage. Parmi les modifications possibles, vous aurez la possibilité de changer l’aspect de la date et de l’heure (couleur et police) mais aussi d’intégrer les widgets de votre choix (météo, autonomie restante, calendrier, évènements en cours, etc). Vous pourrez par exemple suivre certaines activités annexes (comme une livraison) sans avoir à déverrouiller votre téléphone. Du reste, les notifications apparaîtront au pied de l’écran afin de ne pas inonder l’interface de verrouillage.

iOS 16 : de nouveaux outils dans Apple Mail

Apple Mail fait également peau neuve en intégrant des fonctions bien senties. Il sera possible de programmer des courriels. Mais aussi d’annuler l’envoi d’un mail avant que ce dernier parvienne jusqu’à la messagerie du correspondant. Qui plus est, l’application vous signalera si vous avez omis d’intégrer un élément important (comme une pièce jointe) dans votre message. Le moteur de recherche sera par ailleurs amélioré afin de renforcer la pertinence des résultats.

iOS 16 : verrouiller vos albums de photos masquées

iOS 16 vous permettra de verrouiller par défaut les albums de photos cachées et récemment supprimées. Un bon moyen de protéger vos clichés compromettants. Pour consulter les dossiers concernés, il faudra vous identifier via Face ID, Touch ID ou à l’aide de votre code.