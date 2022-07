Apple compte plus de 860 millions d’abonnés payants à travers ses services

En présentant les résultats financiers d’Apple, Tim Cook et Luca Maestri qui le directeur financier de la société en ont profité pour glisser quelques chiffres. Ils ont notamment révélé qu’Apple compte actuellement plus de 860 millions d’abonnés payants à travers ses services. Cela comprend donc Apple Music, Apple TV+, Apple News, Apple Arcade et iCloud pour n’en citer que quelques-uns.

Les services Apple – Crédit : Apple

La firme de Cupertino n’a cependant pas révélé de chiffres plus précis pour chaque service. Quel est celui qui a le plus d’abonnés payants ? Apple Music ou Apple TV+ ? Impossible de le savoir, mais les services de streaming musical et vidéo comptent sûrement parmi les plus populaires d’Apple. D’ailleurs, Apple TV+ fait partie des plateformes de streaming vidéo qui proposent un essai gratuit.

À lire aussi > Apple, Google, Microsoft et Amazon ont acheté de l’or à des mineurs illégaux au Brésil

Les services d’Apple ont gagné 160 millions d’abonnés payants au cours des 12 derniers mois

Luca Maestri a tout de même précisé que la croissance était particulièrement forte dans des services comme Apple TV+ et Apple Arcade. Celui-ci a été lancé à l’automne 2019. Il s’agit d’une plateforme de jeux vidéo par abonnement qui permet aux utilisateurs d’accéder de manière illimitée à un catalogue de jeux prédéfinis.

Les 860 millions d’abonnés payants d’Apple représentent une croissance progressive pour la société. Au trimestre précédent, la firme de Cupertino en comptait 825 millions. Elle a donc gagné 35 millions d’abonnés en seulement quelques mois. Apple a d’ailleurs aussi confirmé avoir eu 160 millions d’abonnés supplémentaires au cours des 12 derniers mois.

Luca Maestri a déclaré que : « le niveau record de performance de notre portefeuille de services au cours du trimestre reflète la force de notre écosystème sur de nombreux fronts ». Il a aussi ajouté que : « nous avons également constaté une augmentation de l’engagement des clients envers nos services au cours du trimestre, nos comptes de transaction, nos comptes payants et nos comptes avec des abonnements payants ». Les utilisateurs sont donc de plus en plus nombreux à utiliser les services d’Apple.

En ce qui concerne les revenus, Apple a enregistré une hausse de 12 % par rapport à l’année dernière. Ses différents services lui ont rapporté 19,6 milliards de dollars de revenus. Cela est néanmoins en dessous des prévisions des analystes qui s’attendaient à environ 19,7 milliards de dollars. De plus, les revenus du troisième trimestre à 19,6 milliards sont aussi inférieurs à ceux du deuxième trimestre qui étaient de 19,8 milliards de dollars.

Source : MacRumors