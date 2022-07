Prime Video, Netflix, Apple TV+, OCS… quel service propose un essai gratuit ?

Il existe désormais une kyrielle de services de SVOD. Et certains proposent une période d’essai gratuit. Idéal pour se faire une idée du catalogue avant de mettre la main au portefeuille. On fait le point.

SVOD – Crédit : Unsplash

Le N rouge ne navigue désormais plus seul dans l’océan du streaming à la demande. D’autres plateformes de SVOD ont émergé, augmentant de fait sensiblement le nombre d’alternatives pour les usagers. Fait appréciable, certaines vous proposent de tester gratuitement leur catalogue pendant un temps imparti. Un bon moyen de découvrir les contenus disponibles avant de payer une première mensualité. Ou de vous désinscrire si vous n’êtes pas convaincus. Lorsqu’une série particulière vous fait de l’œil, la période d’essai vous permettra de la binge-watcher sans avoir à débourser un kopeck.

Quoi qu’il en soit, on vous conseille de définir un rappel juste avant la fin de la période de gratuité. Certains services proposent des essais gratuits dans l’espoir que vous oubliez d’annuler votre abonnement.

Amazon Prime Video

Incluse dans l’abonnement Amazon Prime, cette plateforme de SVOD est donc disponible gratuitement pendant un mois entier. Car pour rappel, vous disposez d’un mois d’abonnement gratuit à Amazon Prime lorsque vous souscrivez pour la première fois.

Netflix

Soucieux de faire payer le partage de compte à ses utilisateurs, Netflix ne devrait pas lâcher du lest sur les abonnements à l’avenir. Toujours hégémonique malgré des difficultés croissantes, le N rouge ne propose pas d’essai gratuit.

Disney+

Même son de cloche du côté de Disney+. La plateforme de Mickey, chère aux amoureux de Star Wars et de Marvel, ne met pas d’essai gratuit à votre disposition.

Apple TV+

La Pomme croquée dispose également de son service de streaming avec quelques pépites originales comme la série Ted Lasso. Bonne nouvelle, vous pouvez tester la plateforme gratuitement pendant sept jours ! À noter que vous aurez trois mois offerts si vous achetez un appareil Apple.

Salto

La plateforme française de divertissement embarque des programmes intéressants et dispose parfois d’exclusivités comme And Just Like That (suite de la série Sex and the city), les retrouvailles des acteurs de Friends et celles des acteurs de la saga Harry Potter. Vous bénéficiez d’un mois d’essai offert.

OCS

Riche en excellentes séries comme The Wire, GoT ou Euphoria, OCS diffusera prochainement le spin-off de Game of Thrones, House of the Dragon. Cette plateforme vous donne accès gratuitement à son catalogue pendant sept jours.

StarzPlay

StarzPlay vous propose également des films et des séries qui méritent le coup d’oeil. Des contenus à découvrir gratuitement pendant la période d’essai de sept jours.