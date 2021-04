Apple est poursuivi en justice pour des problèmes de garantie face à l’étanchéité des iPhone

Les modèles récents d’iPhone sont de plus en plus résistants à l’eau. Apple met régulièrement en avant leur étanchéité dans ses campagnes marketing. D’ailleurs, certains utilisateurs ont déjà pu certifier leur résistance à l’eau. Le mois dernier, un iPhone 11 immergé pendant 6 mois dans un lac a été retrouvé et il fonctionnait toujours. Encore plus récemment, une Canadienne a réussi à retrouver son iPhone 11 Pro après qu’il ait passé 30 jours au fond d’un lac gelé et celui-ci était aussi en parfait état de fonctionnement.

Néanmoins, il semblerait que tous les utilisateurs n’aient pas la même expérience avec leur iPhone. Certains sont même mécontents et déçus de la résistance à l’eau de leur smartphone. Ils estiment que les promesses d’Apple sont exagérées. Par conséquent, la firme de Cupertino est désormais poursuivie en justice par un recours collectif.

L’étanchéité promise des iPhone serait-elle exagérée ?

Après avoir été poursuivi en justice par une femme ayant dépensé plus de 3 000 $ dans un jeu free-to-play il y a quelques mois, la firme de Cupertino est à nouveau visée par les consommateurs et plus particulièrement par un recours collectif. D’une longueur de 13 pages, le dossier répertorie les niveaux de certification d’Apple en ce qui concerne l’étanchéité de ses appareils.

Par exemple, il détaille que l’iPhone 7 a été commercialisé avec un indice de protection IP67. Celui-ci doit offrir une étanchéité jusqu’à une profondeur de 1 mètre pendant 30 minutes au maximum. De leur côté, les iPhone 11 Pro et Pro Max ont un indice IP68 qui doit lui permettre de résister jusqu’à 4 mètres de profondeur pendant 30 minutes. D’ailleurs, l’iPhone 12 qui est la nouvelle référence d’Apple que nous avons testé possède un indice IP68. D’après la firme de Cupertino, cet iPhone doit être étanche jusqu’à 6 mètres de profondeur pendant 30 minutes.

Les tests d’étanchéité des iPhone sont réalisés en laboratoire avec de l’eau pure et statique

Apple est accusé d’avoir utilisé des niveaux de certification qui sont basés sur des tests en laboratoire avec de l’eau statique et pure, et non de l’eau de mer ou de piscine. En conséquence, la garantie ne couvre pas toujours les dommages causés par des liquides. Le dossier précise que : « cela signifie que les consommateurs qui se tiennent au bord d’une piscine ou d’un océan et dont les appareils sont éclaboussés ou immergés temporairement, se verront refuser la garantie, car l’eau contenait du chlore ou du sel ».

Ce n’est pas la première fois que Apple est poursuivi en justice pour des problèmes d’étanchéité et de garantie. Ce ne sera sûrement pas la dernière tant que les conditions de garantie ne sont pas modifiées.

