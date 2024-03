La justice française sévit face au téléchargement illégal, Google devrait bientôt lancer son Pixel 8a, c’est le récap’ de la semaine

Cette semaine, on fait le point sur les premiers avis sur Joker : Folie à deux, et on vous donne de nouvelles informations sur la date de sortie de GTA 6. Le tribunal judiciaire de Paris contraint les FAI à bloquer de nombreux sites pirates français, le lancement du Google Pixel 8a est imminent et la dernière mise à jour de Windows 10 tente de pousser les utilisateurs à migrer vers Windows 11.

Le Google Pixel 8a arrive bientôt sur le marché

Google pourrait profiter de la Google I/O 2024 pour lever le voile sur son très attendu Pixel 8a. L’évènement aura lieu le 14 mai 2024 et devrait confirmer la date de sortie officielle, le prix et les caractéristiques techniques du smartphone de milieu de gamme. On sait déjà que ce nouvel appareil offrira de bonnes performances et une excellente gestion de l’énergie, et on peut s’attendre à ce qu’il s’agisse d’un formidable photophone.

Google Pixel 8a (concept)

63 sites pirates bloqués par la justice française

De nombreux ayants droits tels que Gaumont, Paramount ou encore la Fédération Nationale des Éditeurs de Films avaient saisi la justice française afin de réclamer le blocage des sites de téléchargement et streaming illégal. Le tribunal judiciaire de Paris attend donc maintenant d’Orange, Bouygues, SFR et Free, le blocage de nombreux sites pirates. Une soixantaine de domaines sont concernés, dont les très populaires Yggtorrent et T411. N’hésitez pas à jeter un œil à notre actu dédiée pour découvrir la liste des sites concernés par les nouvelles mesures de blocage imposées aux FAI.

GTA 6 pourrait être lancé au début de l’année 2025

Alors que Rockstar a annoncé aux fans que GTA 6 devrait être lancé en 2025, de nouvelles fuites laissent penser que le lancement serait prévu pour le début d’année, entre janvier et février. Si Nuro, Jason Schreier et JarlOfRivia sont trois sources fiables, il faudra attendre l’annonce officielle de Rockstar pour connaître la date de lancement officiel de ce jeu tant attendu.

Microsoft pousse les utilisateurs à migrer vers Windows 11

Microsoft a publié une nouvelle mise à jour pour Windows 10 riche en correctifs et nouvelles fonctionnalités, telle que Windows Spotlight sur le bureau. Mais cette mise à jour a également pour but d’inciter les utilisateurs à passer à Windows 11. En effet, un message apparait désormais sur l’écran des appareils compatibles afin d’encourager la migration gratuite vers le nouveau système d’exploitation.

© Envato

Joker 2 : certains chanceux ont déjà découvert le film de Todd Phillips

Alors que Joker : Folie à deux sortira en salles le 2 octobre 2024, une projection-test organisée par la Warner a permis à quelques spectateurs de découvrir la suite de Joker. Les premiers avis sont tombés et on peut s’attendre à un petit bijou d’actions, de performances impressionnantes et de beaux passages musicaux. Joaquin Phoenix sera de retour dans le rôle d’Arthur Fleck et partagera l’affiche avec Lady Gaga qui prêtera ses traits à Harley Quinn.

© Warner Bros.

Nos tests de la semaine

Xiaomi 14 : une puissance incroyable dans un format compact

Si vous êtes à la recherche d’un smartphone performant et compact, le Xiaomi 14 pourrait retenir votre attention. C’est un excellent photophone, son écran est lumineux, son autonomie est impressionnante et on adore sa charge rapide. On apprécie également les 4 ans de mises à jour de l’OS et les accessoires fournis. On regrette seulement que le processeur ait tendance à chauffer et il nous tarde que l’HyperOS innove davantage.

Xiaomi 14 / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

Apple Vision Pro : un casque de réalité mixte très séduisant

Si l’on met de côté son poids, son prix élevé et ses limites matérielles qui coupent de la réalité, l’Apple Vision Pro est un casque de réalité mixte très prometteur. La qualité de fabrication est impressionnante et on adore cette nouvelle forme d’interaction. Reste à savoir si le Vision Pro sera vraiment utile au quotidien et quel public sera concerné et intéressé par un appareil vendu 3500 dollars.

