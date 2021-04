Apple : iOS 14.5 ajoute deux nouvelles voix anglaises à Siri qui n’a plus une voix féminine par défaut

Apple améliore son assistant vocal Siri non pas au niveau de son intelligence, mais au niveau de sa personnalisation. En effet, la mise à jour bêta 6 d’iOS 14.5 abandonne la voix féminine par défaut de Siri et ajoute deux nouvelles voix anglaises encore plus neutres que les précédentes. Dorénavant, les utilisateurs d’iPhone, d’iPad et de HomePod devront sélectionner la voix de Siri qu’ils souhaitent utiliser lors de la configuration de leur nouvel appareil. Cette voix sera utilisée dès que Siri prendra la parole, y compris pour vous faire passer un test de dépistage de la Covid-19.

L’assistant vocal Siri d’Apple – Crédit : Omid Armin / Unsplash

De manière générale, la voix sélectionnée par défaut pour les assistants vocaux est depuis toujours un sujet sensible. Apple a donc décidé d’éviter toute polémique en supprimant la voix féminine par défaut. Comme l’ont rapporté nos confrères de TechCrunch, les nouvelles voix de Siri sont d’ores et déjà disponibles pour tous les participants du programme de logiciels bêta d’Apple. D’ailleurs, la nouvelle version du système d’exploitation permet de faciliter depuis peu le déverrouillage de l’iPhone avec Face ID en portant un masque.

Avec ces nouveautés de Siri, Apple met l’accent sur « la diversité et l’inclusion »

Les nouvelles voix anglaises de Siri sont désormais plus neutres que les précédentes. Pour y parvenir, Apple s’est servi de son moteur de synthèse vocale appelé « Neural » qui rend les voix plus naturelles. Selon la firme de Cupertino, l’objectif est d’obtenir des voix qui « circulent de manière plus organique au travers de phrases qui sont actuellement générées à la volée ». Les améliorations de la synthèse vocale ne concernent pas que la version anglaise de Siri, mais aussi celle de l’Italie, de l’Irlande et de la Russie.

Apple a déclaré que : « nous sommes ravis de présenter deux nouvelles voix Siri pour les anglophones et la possibilité pour les utilisateurs de Siri de sélectionner la voix de leur choix lors de la configuration de leur appareil. Il s’agit de la continuation de l’engagement de longue date d’Apple en faveur de la diversité et de l’inclusion, ainsi que de produits et services conçus pour mieux refléter la diversité du monde dans lequel nous vivons ».

Sur Twitter, John Gruber a partagé une vidéo de démonstration de ces nouvelles voix anglaises de Siri. Les voix 1 et 4 sont celles qui existaient déjà tandis que les voix 2 et 3 sont nouvelles. L’assistant Siri qui répond sans opinion personnelle devient ainsi de plus en plus neutre, comme vous pouvez l’entendre par vous-même.

Here’s a recording of Siri’s new lineup of American voices in iOS 14.5. Voices 1 and 4 are the existing ones, voices 2 and 3 are the new ones. pic.twitter.com/6emei4B3Z9 — John Gruber (@gruber) April 1, 2021

Source : Pocket-lint