Comment regarder la WWDC 2024 d’Apple en direct : iOS 18, Siri 2.0 et plus encore

Le lundi 10 juin à 18 heures (heure française), Apple donnera le coup d’envoi de sa WWDC 2024, la conférence mondiale des développeurs. On vous dit comment la regarder en direct et surtout, à quoi s’attendre concrètement.

La WWDC 2024 d’Apple, qui se tiendra du 10 au 14 juin, promet d’être un événement passionnant pour les développeurs et les fans d’Apple. Au programme : des présentations sur les derniers systèmes d’exploitation Apple et des outils pour créer des applications.

L’événement débutera avec une keynote le 10 juin, où l’on découvrira probablement iOS 18, macOS 15. Mais cette année, l’intelligence artificielle (IA) devrait être la vedette du spectacle. Pas de nouveaux iPhone ou MacBook à l’horizon, mais des mises à jour logicielles pleines de promesses.

Comment suivre la WWDC 2024 en direct ?

Facile ! Le keynote d’ouverture sera diffusé en direct sur plusieurs plateformes :

Le site web d’Apple : https://www.apple.com/newsroom/2024/03/apples-worldwide-developers-conference-returns-june-10-2024/

: https://www.apple.com/newsroom/2024/03/apples-worldwide-developers-conference-returns-june-10-2024/ La chaîne YouTube d’Apple : vous trouverez actuellement un espace réservé à la diffusion en direct.

: vous trouverez actuellement un espace réservé à la diffusion en direct. L’application Apple TV : sur iPhone, iPad ou Apple TV, l’application vous permettra de suivre la conférence.

Que pouvons-nous attendre de la WWDC 2024 ?

Si on ne s’attend pas à de nouveaux produits physiques, l’IA devrait être au cœur des présentations. Apple devrait dévoiler des mises à jour majeures pour ses systèmes d’exploitation phares : iOS 18, iPadOS 18 et macOS 15.

iOS 18 et l’IA : la révolution est en marche ?

Selon les rumeurs, Apple se serait associé à OpenAI pour intégrer des fonctionnalités d’IA générative au sein d’iOS 18. L’objectif ? Rattraper son retard sur des concurrents comme Samsung, Google et Microsoft qui misent déjà fortement sur l’IA.

Cette collaboration pourrait permettre d’offrir le service ChatGPT nativement aux utilisateurs d’Apple, en attendant qu’Apple développe ses propres modèles d’IA. iOS 18 devrait également intégrer un modèle d’IA interne baptisé Ajax, capable de générer des emojis et des photos, de résumer des emails et des pages web, de transcrire automatiquement des notes vocales et bien plus encore.

Siri 2.0 : l’assistant vocal se réveille enfin

iOS 18 ne sera pas la seule star de l’événement. Siri, l’assistant vocal d’Apple, devrait lui aussi subir une refonte majeure. Grâce à l’IA, Siri pourra exploiter d’autres applications pour répondre à une plus large gamme de commandes.

Plus conversationnel et performant, Siri 2.0 s’inspirera de technologies similaires à GPT-4 ou à Gemini Live de Google. Il sera également capable de fournir des réponses directes à un plus grand nombre de questions.

Un aperçu des autres mises à jour logicielles

iPadOS 18 devrait lui aussi intégrer des fonctionnalités d’IA, héritées d’iOS 18, et pourrait enfin se doter d’une application Calculatrice native.

Pour macOS 15, les changements concerneront principalement l’apparence de l’interface, notamment dans les applications Réglages, Calculatrice, Notes et Safari. L’application Calculatrice devrait adopter un style plus proche de sa version iOS. Là encore, l’IA devrait faire son apparition, notamment dans l’application Messages et dans l’intégration de l’assistant vocal.

watchOS 11 devrait proposer une interface de suivi d’entraînement remaniée et un suivi plus complet des données de santé, comme le sommeil. Côté tvOS 18, les rumeurs sont plus flous. Si une mise à jour légère est attendue, l’absence de nouveau matériel Apple TV semble confirmée.

Rendez-vous donc le 10 juin pour découvrir toutes les nouveautés que nous réserve Apple !