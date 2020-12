Apple : la batterie de certains iPhone 12 se vide lorsque le smartphone est en veille

Selon certains utilisateurs, leurs iPhone 12 perdraient près de 4% de batterie en une heure en veille, soit entre 20 et 40% pendant la nuit, ce qui est très inhabituel pour un smartphone.

Lors de notre test de l’iPhone 12, nous n’avons pas relevé de problème particulier d’autonomie, même si celle-ci était loin d’être exceptionnelle. On sait par exemple que des fonctionnalités comme la 5G ferait perdre environ 2 heures d’autonomie aux nouveaux iPhone 12, mais ceux-ci semblent se décharger seuls mode veille. Il faut également faire attention en rechargeant votre téléphone, car le chargeur MagSafe peut abîmer les coques, démagnétiser les cartes et faire chauffer l’iPhone.

Les iPhone 12 se déchargent pendant la nuit

Lorsque vous achetez un téléphone, il est normal de constater une autonomie moyenne, car celui-ci doit apprendre à gérer celle-ci en fonction de votre utilisation, et de vos applications préférées. Cependant, certains utilisateurs ont constaté d’importants problèmes de décharge lors que le téléphone est en veille.

Des utilisateurs ont déclaré perdre entre 20 et 40% de batterie pendant la nuit, et cela même en désactivant la 5G, les applications en arrière-plan et en activant le mode avion. D’après les captures d’écran postées sur les forums d’Apple, on constate effectivement que les iPhone 12 perdent une partie significative de leur batterie durant la nuit. Il est probable que le responsable de ce problème soit un bug d’iOS, bien qu’il faille attendre une réponse officielle d’Apple pour le confirmer.

Un autre utilisateur s’est plaint d’avoir perdu environ 30 % de sa batterie en 10 heures, pendant qu’il dormait. Il a affirmé que son iPhone 11, en comparaison, avait lui perdu environ 5 % de batterie. Les personnes concernées n’ont donc pas d’autre choix que de recharger à nouveau leur iPhone au réveil. L’année prochaine, l’autonomie générale des iPhone 13 Pro pourrait s’améliorer grâce à l’ajout d’un écran LTPO. Si vous rencontrez vous aussi des problèmes de décharge de votre batterie sur vos iPhone 12, n’hésitez pas à vous manifester en commentaires.

