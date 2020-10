iPhone 12 et 12 Pro : la 5G leur fait perdre 2 heures d’autonomie

iPhone 12 – Crédit : Apple

Présentés la semaine dernière par Apple aux côtés de l’iPhone Mini et de l’iPhone Pro Max, l’iPhone 12 et l’iPhone 12 Pro seront mis sur le marché dès demain, vendredi 23 octobre 2020. D’ailleurs, l’iPhone 12 Pro semble être le favori en Chine puisque ses précommandes ont dépassé les prévisions. En attendant la sortie du flagship d’Apple pour le grand public, nos confrères de Tom’s Guide ont eu l’occasion de tester la batterie de l’iPhone 12 et de l’iPhone 12 Pro.

Les iPhone 12 et 12 Pro sont les premiers d’Apple à être compatibles avec la 5G

La 5G fait beaucoup parler d’elle ces derniers temps. Tout le monde se prépare à son arrivée à grande échelle. Les constructeurs sortent chacun leurs modèles compatibles avec la successeur à la 4G. Même Orange a lancé ce mois-ci ses forfaits 5G. L’iPhone 12 est le premier d’Apple à être compatible avec le réseau 5G. Il est donc très attendu par les utilisateurs d’iOS. Néanmoins, son autonomie est moyennement convaincante et elle est même en deçà de certains concurrents.

Les tests menés par Tom’s Guide consistent à « surfer sur le web en continu à 150 nits de luminosité de l’écran, en ouvrant un nouveau site toutes les 30 secondes jusqu’à ce que la batterie se décharge complètement ». Chaque test a été fait avec la 4G, puis avec la 5G sur l’iPhone 12 et l’iPhone 12 Pro.

L’autonomie des iPhone 12 et 12 Pro est inférieure à celles de leurs rivaux Android

Avec la 5G, l’iPhone 12 a tenu 8 heures et 25 minutes tandis qu’il arrive à tenir 10 heures et 23 minutes avec une connexion 4G. De son côté, l’iPhone 12 Pro a obtenu des résultats légèrement supérieurs. Il a survécu pendant 9 heures et 6 minutes avec la 5G et 11 heures et 24 minutes avec la 4G. À titre de comparaison, voici les résultats obtenus par les rivaux du smartphone d’Apple. Les résultats sont affichés en fonction de la fréquence de rafraîchissement de l’écran :

Galaxy S20+ 5G (60 Hz / 120 Hz) : 10h31 / 8h55 ;

Galaxy S20 5G (60 Hz / 120 Hz) : 9h31 / 8h04 ;

OnePlus 8T 5G (60 Hz / 120 Hz) : 10h49 / 9h58 ;

Google Pixel 5 (60 Hz / 90 Hz) : 9h56 / 9h29 ;

Comme vous pouvez le constater, tous les smartphones Android ont une autonomie supérieure aux deux modèles de l’iPhone à une fréquence de rafraîchissement de 60 Hz. En conclusion, ce n’est évidemment pas la seule méthode, voire même la plus précise, pour tester la batterie d’un smartphone, mais cela permet de se faire une idée générale.

Source : BGR