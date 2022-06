Apple : la nouvelle puce M2 du MacBook Air est 18 % plus rapide que la M1

À l’occasion du premier jour de la WWDC 2022 hier, Apple a annoncé la nouvelle puce M2 qui succède à la puce M1. Cette deuxième génération de puce faite maison promet des performances en hausse de 18 % par rapport à la précédente génération. La puce M2 est effectivement 18 % plus véloce que la M1 sans nuire à l’autonomie des ordinateurs portables.

La nouvelle puce M2 – Crédit : Apple

Comme on s’y attendait, les deux premiers appareils de la marque qui accueillent la puce M2 sont les nouveaux MacBook Air de 13,6 pouces et MacBook Pro de 13 pouces. Apple a confirmé que les deux seront disponibles le mois prochain. Le MacBook Air a d’ailleurs eu droit à un ravalement de façade complet avec un nouveau design et quatre coloris différents à partir de 1 499 €. Le MacBook Pro qui sera vendu à partir de 1 599 € conserve quant à lui son design, la puce M2 étant la principale nouveauté.

Les performances graphiques de la puce M2 d’Apple sont 35 % plus rapides

Le gain de performances de la nouvelle puce M2 d’Apple est dû aux 8 nouveaux cœurs de son CPU. La puce M2 est équipée de quatre cœurs « performances » et de quatre cœurs « efficacité ». Cette approche hybride s’inspire des smartphones. Avec une gravure de 5 nanomètres comme la M1, une bande passante de 100 Go/s (50% plus rapide que la M1) et 20 milliards de transistors (la M1 en a 16 milliards), la M2 promet de nettes améliorations.

En ce qui concerne la partie graphique, les performances GPU de la puce M2 sont 35 % plus véloces que celles de la puce M1. À consommation électrique égale par rapport au MacBook Air M1, la partie graphique de la puce M2 a des performances en hausse de 25 %. Pour y parvenir, la puce M2 peut accueillir jusqu’à 10 processeurs graphiques. La M1 est limitée à 8 au maximum. La puce M2 propose aussi un nouveau Neural Engine 40 % plus rapide. Celui-ci est dédié à l’accélération des traitements par l’intelligence artificielle .

Selon Apple, le nouveau MacBook Air M2 est 38 % plus rapide au montage vidéo sur l’application Final Cut Pro. Johny Srouji, le responsable de l’équipe du matériel Apple, a déclaré lors de la WWDC 2022 que « nous continuons à nous concentrer sans relâche sur les performances écoénergétiques ». Le nouveau MacBook Air M2 propose toujours une autonomie de 18 heures avec 20 % de volume en moins par rapport au modèle précédent.

