Apple lance ses nouveaux MacBook Air propulsés par la puce M3, quelles nouveautés ?

Apple vient de lever le voile sur sa nouvelle série de MacBook Air équipés de la puce M3. Disponibles en 13 et 15 pouces, les deux ordinateurs portables offrent de meilleures performances et une connexion WiFi plus rapide. Voici ce qu’il faut retenir de leur fiche technique.

Il se murmurait qu’une nouvelle salve de MacBook Air et d’iPad allait être lancée au début de l’année 2024. Des prédictions qui se sont avérées correctes puisqu’Apple vient de dévoiler sa nouvelle gamme de MacBook Air 13 et 15 pouces alimentés par la puce M3. Le constructeur a toutefois surpris son monde en publiant son communiqué de presse ce lundi. Le fabricant nous avait plutôt habitués à faire ses annonces le mardi. Mais qu’à cela ne tienne, voici ce que les nouveaux venus ont dans le ventre.

Au niveau des performances, le MacBook Air promet d’être jusqu’à 60 % plus rapide que le MacBook Air équipé de la puce M1. Apple prend cet appareil en comparaison car les détenteurs de MacBook Air M1 ont plus de chances de changer d’ordinateur que les personnes ayant acquis récemment des MacBook Air M2.

Quelle est la fiche technique des MacBook Air M3 ?

La fameuse puce M3 est composée de 8 cœurs CPU et de 10 cœurs GPU. Elle peut prendre en charge jusqu’à 24 Go de mémoire unifiée. La finesse de gravure en 3 nm permet notamment d’offrir de meilleures performances par rapport à la puce M2. Le Neural Engine, la puce dédiée à l’intelligence artificielle, bénéficie de 16 cœurs “plus rapides et plus efficaces”, selon la pomme. Pas de changement toutefois au niveau de l’autonomie qui reste plafonnée à 18 heures.

On appréciera en revanche l’arrivée du WiFi 6E qui “offre des vitesses de téléchargement jusqu’à deux fois plus rapides que la génération précédente” et la prise en charge possible de deux écrans externes. Pour résumer, voici les principales caractéristiques techniques des nouveaux MacBook Air M3 :

Puce : Apple M3

Apple M3 Mémoire : 8, 16 ou 24 Go

8, 16 ou 24 Go Stockage : 256, 516 Go, 1 ou 2 To

256, 516 Go, 1 ou 2 To Autonomie : jusqu’à 18 heures (lecture vidéo)

: jusqu’à 18 heures (lecture vidéo) Identification : Touch ID

: Touch ID Écran : Liquid Retina 2 560 x 1 664 pixels 500 nits

Liquid Retina 2 560 x 1 664 pixels 500 nits Caméra : FaceTime HD 1080p

: FaceTime HD 1080p Connectivité : Wi‑Fi 6E Bluetooth 5.3

Wi‑Fi 6E Bluetooth 5.3 Connectique : deux ports Thunderbolt/USB 4

Combien coûtent les nouveaux MacBook Air M3 ?

Voici les tarifs de départ des nouveaux modèles de MacBook Air :

MacBook Air M3 13 pouces (256 Go, 8 Go de RAM) : 1 299 €

(256 Go, 8 Go de RAM) : 1 299 € MacBook Air M3 15 pouces (256 Go, 8 Go de RAM) : 1 599 €

Notez que la configuration la plus onéreuse (modèle 15 pouces, 2 To de stockage, 24 Go de RAM) coûte la bagatelle de 2519 euros.