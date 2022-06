Keynote Apple : à quoi s’attendre et comment regarder la WWDC 2022 en direct ?

La conférence annuelle d’Apple pour les développeurs, la WWDC 2022, démarre aujourd’hui lundi 6 juin. De nombreuses nouveautés loigicielles sont attendues telles qu’iOS 16 ou watchOS 9, mais pas que. Un MacBook Air 2022 et un teaser d’un possible casque de VR seraient également dansl es cartons de la firme de Cupertino.

WWDC 2022 © Apple

La conférence mondiale annuelle des développeurs d’Apple pour 2022 aura lieu lundi 6 juin, à 19 heures. Parmi les différentes présentations, la plus importante pour le grand public est celle d’aujourd’hui avec un Keynote utilisé par Apple pour annoncer ses plus grandes nouveautés.

Bien que l’accent sera mis sur les nouveautés en termes de systèmes d’exploitation, le discours d’ouverture est souvent utilisé pour décrire les changements technologiques et autres initiatives, avec parfois même la présentation de nouveaux produits à venir. Alors, à quoi s’attendre ?

iOS 16, iPadOS 16, watchOS9, macOS 13 : les nouveautés logicielles

iOS 16 devrait être présenté ce soir, avec des nouveautés pour l’app Santé et de la façon dont l’iPhone gère les notifications. Take Live Text (qui vous permet de sélectionner du texte dans les images) et SharePlay (qui permet aux utilisateurs de co-regarder une émission ou film à distance) devraient également être améliorés, selon plusieurs rumeurs.

Pas de bouleversement majeur ici puisque iOS 16 devrait avoir le même design qu’iOS 15, avec quelques améliorations. Bloomberg évoquait notamment « de nouvelles façons d’interagir et de nouvelles applications propriétaires » sans plus de détails pour l’instant. Nous savons toutefois que les appels et messages d’urgence par satellite (en cas d’absence de réseau) et l’affichage always-on pourraient être présentés.

Concept d’iOS 16 © Techblood

iPadOS 16 devrait être dévoilé dans la foulée, avec une interface repensée pour le multitâche et l’arrivée de fenêtres redimensionnables. La puce M1 étant désormais intégrée à certaines tablettes Apple, iPadOS 16 pourrait également permettre d’exécuter des apps macOS… Les Mac peuvent bien exécuter des applications d’iPadOS, alors pourquoi pas ?

watchOS 9 devrait également avoir sa petite présentation, avec un accent sur de nouvelles fonctionnalités liées à la santé. Des intégrations avec HomeKit, Apple Wallet et Apple Fitness Plus ont aussi été évoquées, tout comme l’arrivée d’une app Notes pour Apple Watch.

Enfin, macOS 13, au nom de code Mammoth, pourrait bien être dévoilé. Il mettrait — une fois encore — l’accent sur l’homogénéité entre les différents systèmes d’Apple, avec un design toujours plus axé sur iOS. Le menu Préférences Système devrait notamment être revu pour s’inspirer de celui d’iOS 15, tout comme les apps Safari, Messages, Mail et Notes.

MacBook Air M2, iMac Pro, Mac mini et Mac Pro : les nouveautés matérielles

La WWDC a toujours été un événement avant tout dédié au logiciel et aux développeurs. Il n’est en revanche pas exclu de voir quelques nouveautés du côté du matériel Apple, comme cela a déjà été le cas par le passé.

Le plus attendu est bien évidemment le nouveau MacBook Air propulsé par une puce M2 de dernière génération, comme nous l’avions évoqué. Gardez en tête qu’il pourrait cependant être dévoilé plus tard, à l’automne. Les rumeurs disent qu’il profiterait de nouveaux coloris et d’un nouveau design, avec une webcam plus performante et un connecteur MagSafe.

Nouveaux MacBook Air colorés – Crédit : Front Page Tech / YouTube

Apple pourrait bien dévoiler l’iMac Pro, avec une puce M1 Pro ou M1 Max, selon la configuration choisie. Les bruits de couloirs font état de l’arrivée d’un écran ProMotion en 120 Hz, avec une diagonale de 27 pouces et du mini-LED. Le Mac Pro 2022 est également attendu au tournant, même si rien n’est moins sûr. Il profiterait d’un moniteur Pro Display XDR à affichage 7K. Un Mac mini cuvée 2022 pourrait bien sortir aussi, vu que le dernier date déjà d’il y a deux ans.

Gardez à l’esprit que rien de ce qui est mentionné dans les rumeurs n’est garanti jusqu’à ce qu’Apple l’introduise ou le mentionne lors de sa présentation. Il est également tout à fait plausible qu’une rumeur soit correcte, mais qu’Apple repousse la fonctionnalité ou attende un événement produit plus tard dans l’année.

Où regarder la WWDC 2022 ?

Vous pouvez regarder la WWDC 2022 d’Apple en direct ci-dessous, à partir de 19 heures ce soir, lundi 6 juin.