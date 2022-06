Le MacBook Air 2022 arriverait dès la semaine prochaine en 4 coloris différents

Cela fait maintenant plus d’un an que nous savons qu’Apple va mettre à jour son MacBook Air cette année, et il semblerait que la sortie de la nouvelle génération soit désormais imminente, d’après les informations du journaliste de Bloomberg Mark Gurman.

Nouveaux MacBook Air colorés – Crédit : Front Page Tech / YouTube

Selon Mark Gurman, un nouveau MacBook Air avec une puce M2 sera annoncé dès la semaine prochaine à l’occasion de la conférence annuelle pour les développeurs d’Apple (WWDC 2022) qui débutera le lundi 6 juin. Contrairement aux générations précédentes, ce nouveau modèle devrait être bien plus coloré, comme l’avait déjà dévoilé Jon Prosser il y a maintenant plus d’un an.

Mark Gurman a aujourd’hui précisé quels coloris on peut attendre de cette nouvelle série. Dans un tweet, le journaliste annonce que l’ordinateur portable arrivera en Space Grey, Silver et Gold, et qu’un coloris bleu similaire à celui du nouvel iMac est également attendu. Cela fait donc un total de 4 couleurs. C’est un peu moins que ce à quoi nous nous attendions à l’origine, mais cela va tout de même permettre aux clients intéressés d’avoir plus de choix que les années précédentes.

Que sait-on du nouveau MacBook Air ?

Cette nouvelle génération de MacBook Air s’annonce très différente du modèle de 2020. En effet, on sait déjà que le modèle de 2022 va adopter un nouveau châssis similaire aux MacBook Pro avec des bords arrondis en bas et des bords carrés en haut. On s’attend aussi à ce que le nouveau MacBook Air soit plus fin et plus léger, avec des bords plus fins autour de l’écran que le modèle actuel.

Le MacBook Air 2022 adoptera également des bordures blanches autour de l’écran, et pourrait utiliser les touches de fonction qui sont réapparues récemment sur les MacBook Pro 14 et 16 pouces. Il n’est pas impossible que le MacBook Air 2022 hérite également de l’encoche des modèles Pro. D’après Ross Young, l’écran atteindra les 13,6 pouces cette année, soit 0,3 pouce de plus que la génération actuelle. Il s’agira toujours d’un écran LCD traditionnel, et non d’un LCD mini-LED comme les MacBook Pro.

Enfin, on s’attend à une nouvelle puce M2 avec plus de cœurs, une webcam 1080p comme les MacBook Pro et iMac, mais également au retour du MagSafe pour la recharge. Il serait accompagné par deux ports Thunderbolt. Quoi qu’il en soit, on en saura bientôt davantage au sujet de ce nouvel ordinateur, rendez-vous la semaine prochaine pour en savoir plus.