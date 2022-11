Apple : le mythique « Dis Siri » va être simplifié

Siri © Apple

« Dis Siri, quel temps fait-il aujourd’hui ? » Les utilisateurs d’appareils Apple ont désormais le réflexe de déclamer cette formule pour réveiller l’assistant personnel pommé. Mais ils devront à terme bousculer leurs habitudes. Source très fiable au sujet de Cupertino, le journaliste Mark Gurman de Bloomberg vient de révéler que la Pomme planchait sur une formule plus courte.

Souvent pointé du doigt pour atteinte à la vie privée, l’assistant vocal Siri s’active en disant « Hey Siri » ou « Dis Siri » dans nos contrées. Soucieux de simplifier la commande, Apple vise à éliminer « Hey » ou « Dis » afin que seul le mot Siri permette de lancer l’interaction avec l’intelligence artificielle. Mais Rome ne s’est pas fait en un jour et Siri non plus. Même si un tel changement semble anecdotique, Gurman souligne qu’il nécessite une « quantité importante de formation à l’IA et de travaux d’ingénierie sous-jacents ».

« Siri » tout court

Il faut notamment que Siri reconnaisse de manière fiable le seul mot « Siri » dans différents accents et dialectes. Les ingénieurs derrière l’IA doivent notamment composer avec une syllabe de moins par rapport à « Hey Siri ». Afin d’éviter les situations accidentelles et potentiellement gênantes où l’assistant numérique se déclenche de manière inattendue, Apple veut s’assurer que la nouvelle commande fonctionne parfaitement avant de la déployer.

Par conséquent, il faudra au moins attendre l’année prochaine, voire 2024 avant d’en profiter. L’entreprise à la pomme chercherait également à intégrer Siri plus profondément dans les applications et autres services tiers. L’objectif est en outre de peaufiner sa capacité de compréhension et sa faculté à répondre correctement aux requêtes des utilisateurs. Pensez-vous qu’Apple a raison de simplifier sa formule d’activation « Dis Siri » ? Dites-le nous dans les commentaires !