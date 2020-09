Apple : le stockage de base de l’iPhone 12 aurait été revu à la baisse

Alors que l’on se rapproche de la date de présentation de la nouvelle génération d’iPhone, Jon Prosser, le leaker très bien informé des plans d’Apple, a annoncé une très mauvaise nouvelle pour ceux qui souhaitent mettre la main sur les deux modèles les plus abordables, l’iPhone 12 mini et l’iPhone 12.

En effet, le stockage de base aurait été revu à la baisse, ce qui signifie que la version la moins chère ne disposera pas d’autant de stockage que prévu.

Dans son tweet, Jon Prosser affirme une nouvelle fois qu’Apple lancera deux nouveaux modèles d’iPhone 12 le 13 octobre. Le youtubeur a également confirmé certaines des caractéristiques principales de ces versions.

En effet, Prosser affirme que l’iPhone 12 mini de 5,4 pouces, dont le nom a récemment fuité, et l’iPhone 12 avec écran de 6,1 pouces seront dotés d’une capacité de stockage de 64 Go pour les modèles les plus abordables. Apple proposera également l’iPhone 12 mini et l’iPhone 12 avec des options de stockage de 128 Go et 256 Go.

Alors qu’il était prévu que les iPhone de 2020 abandonnent la capacité de stockage de 64 Go, il n’en est rien. Apple a finalement décidé d’inclure cette version, au grand dam des consommateurs. Apple facturera probablement le passage de 64 Go à 128 Go 50 euros, comme le fabricant le fait déjà sur l’iPhone 11. 64 Go de stockage ne permettront pas aux utilisateurs d’installer beaucoup de jeux, prendre beaucoup de photos ou enregistrer beaucoup de vidéos en 4K.

Contrairement aux autres fabricants, qui sont tous passés sur une capacité de base de 128 Go dans cette gamme de prix, Apple ne semble pas être prêt à faire augmenter le stockage de base. Cela ne devrait pas empêcher l’entreprise de Cupertino d’augmenter le prix de l’iPhone 12 par rapport à l’iPhone 11.

Une bonne nouvelle pour les iPhone 12 Pro et 12 Pro Max

Dans un autre tweet, Jon Prosser ajoute que les consommateurs n’ont pas à s’inquiéter, car l’iPhone 12 Pro et l’iPhone 12 Pro Max auront tous deux droit à 128 Go de stockage dans leur version la plus abordable.

C’est une bonne nouvelle, car les iPhone 11 Pro et 11 Pro Max actuels commencent à 64 Go, ce qui n’est souvent pas assez pour quelqu’un qui utilise beaucoup son téléphone. L’option de stockage de 128 Go n’existait pas sur la génération actuelle, car Apple proposait de passer de 64 Go à 256 Go pour 170 euros supplémentaires.

