L’iPhone 12 serait encore plus cher que l’iPhone 11

Une fuite vient de révéler le prix de l’iPhone 12, et ce n’est pas une bonne nouvelle. L’iPhone 12 coûterait plus cher que l’iPhone 11 alors que le chargeur et les écouteurs seraient absents de la boîte.

Depuis quelques semaines, les fuites au sujet de l’iPhone 12 se multiplient sur la toile. Elles sont pour la plupart positives et vantent les mérites du prochain smartphone d’Apple. En effet, nous vous avions annoncé que l’iPhone 12 devrait accueillir un écran 120 Hz et un Face ID amélioré. Les trois tailles du smartphone ont ensuite fuité, suivies de nouvelles images pour confirmer son design.

L’iPhone 12 de 5,4 pouces coûterait 50 $ plus cher que l’iPhone 11 de 6,1 pouces

Plus récemment, nous vous avions partagé que l’iPhone 12 pourrait filmer jusqu’en 4K 240 FPS et que son capteur photo proposerait des performances haut de gamme. Quelques fuites ont cependant fait de l’ombre à toutes ces annonces. En mai, l’analyste Ming-Chi Kuo révélait que l’iPhone 12 serait livré sans les écouteurs EarPods. Il a annoncé la semaine dernière que le chargeur sera lui aussi absent de la boîte, à la plus grande surprise (et déception) de la communauté.

Cela semblait logique que l’absence d’écouteurs et de l’adaptateur secteur ait un impact positif sur le prix. En réalité, nous nous attendions même à ce que l’iPhone 12 soit vendu moins cher que l’iPhone 11. À en croire la dernière fuite en date, ce ne sera pas le cas. D’après l’analyste Jeff Pu qui travaille pour Yuanta Investment Consulting à Taipei à Taïwan et qui a révélé ces informations à MacRumors, l’iPhone 12 de base avec l’écran de 5,4 pouces sera vendu à 749 $. En comparaison, l’iPhone 11 64 Go de 6,1 pouces est actuellement vendu à 699 $. Il y a donc une différence de 50 $ entre les deux appareils. Le prix ne correspond pas du tout aux 649 $ attendus.

Quelle est la cause de cette hausse du prix ?

Comment est-ce que le prix peut être aussi élevé alors que l’appareil est justement vendu seul pour réduire les coûts ? Selon Jeff Pu, la connectivité 5G en est la cause principale. De toute façon, il pense que le prix plus élevé sera « accepté par les consommateurs ». Il faut donc s’attendre à ce que l’iPhone 12 Max de 6,1 pouces (la même taille d’écran que l’iPhone 11) soit vendu à 799 $ ou 849 $.

Jeff Pu n’a rien révélé de nouveau à propos des prix de l’iPhone 12 Pro et 12 Pro Max, lesquels avaient été annoncés à 999 $ et 1 099 $ respectivement. Apparemment, les consommateurs seraient moins gênés par l’augmentation du prix que par l’absence du chargeur et des écouteurs.

