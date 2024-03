Apple ne respecterait pas la loi de l’UE, 34 entreprises de la tech sonnent l’alarme

© Envato

Le 25 janvier 2023, Apple annonçait une petite révolution dans iOS, Safari et l’App Store pour se mettre en conformité avec le Digital Markets Act (DMA). Grâce à la nouvelle législation européenne régulant les géants de la tech, il sera désormais possible d’installer les applications provenant d’autres stores sur l’iPhone, ainsi que de contourner le système de paiement d’Apple dans les applications.

L’application de ces changements doit arriver avant le 6 mars, mais ils ne seraient pas suffisants pour les concurrents d’Apple. 34 entreprises de la tech, dont l’éditeur de jeux vidéo Epic et la plateforme de streaming musical Spotify, ont signé une lettre ouverte dénonçant la firme à la pomme. Pour eux, Apple ne respecte pas la législation européenne.

Spotify et Epic s’unissent pour dénoncer les pratiques d’Apple

Spotify avait ouvert les hostilités en janvier. La plateforme de streaming faisait part de ses inquiétudes quant au respect du DMA par Apple. Spotify avait qualifié d'”extorsion” les frais de 0,50 centimes par téléchargement imposés aux développeurs, affirmant que Cupertino “rend inutiles les objectifs du DMA consistant à offrir plus de choix et de contrôle aux consommateurs“.

Vendredi 1er mars, Epic Games, Deezer et 31 autres entreprises rejoignaient Spotify dans la lutte, en signant une lettre ouverte destinée aux autorités européennes. La texte est plutôt virulent :

Les nouvelles conditions d’Apple non seulement ignorent l’esprit et la lettre de la loi, mais si elles restent inchangées, elles tournent en dérision le DMA et les efforts considérables déployés par la Commission européenne et les institutions de l’UE pour rendre les marchés numériques compétitifs.

Selon ces 34 entreprises, “les façons les plus évidentes et les plus flagrantes” dont Apple ne se conforme pas au DMA comprennent le “faux choix” entre s’en tenir aux conditions actuelles d’Apple ou opter pour les nouvelles. La nouvelle tarification “entraverait la concurrence loyale avec les fournisseurs de paiement alternatifs potentiels“.

Pour les signataires, le DMA ne pourra réussir que s’il crée les opportunités d’une véritable compétition. Les conditions prévues par Apple concernant le sideloading et les app stores tiers sur iPhone ne le permettraient pas et rendent l’installation de nouveaux magasins d’application “difficile, risqué et financièrement peu attrayante pour les développeurs.” Ces nouvelles règles ne feraient qu’ériger de nouvelles barrières et renforcer l’écosystème fermé d’Apple, selon les 34 entreprises.

Reste à savoir si l’alerte lancée par ces concurrents aura un impact sur les nouvelles règles d’Apple. Nous le saurons la semaine prochaine, lorsqu’iOS 17.4 et ses nouveautés seront déployés.