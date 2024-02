Apple dit stop au piratage : une application de streaming illégal retirée de l’App Store

Apple a retiré Kimi de l’App Store, une application de streaming illégal qui proposait de nombreux films et séries piratés à regarder gratuitement. La firme à la pomme n’aura finalement réagi qu’à cause de la publication d’un article dans la presse

Avec Kimi, certains pensaient être tombés sur la seconde venue de Popcorn Time, le Netflix des pirates. Tout comme le programme open-source, cette application iOS proposait gratuitement une vaste sélection de films et de séries à regarder en streaming. L’aventure aura cependant été de beaucoup plus courte durée : Kimi était chassé hier de l’App Store.

Kimi était disponible gratuitement sur l’App Store d’Apple

La firme à la pomme n’a réagi qu’à cause de la publication d’un article de The Verge. Qui sait combien de temps le manège de l’application aurait pu continuer si elle n’avait pas été victime de sa popularité. En effet, étonné de voir cette application inconnue au bataillon parmi les plus téléchargées de l’App Store, le journaliste du média en ligne a décidé de la tester.

Dans sa description, Kimi proposait de tester sa vision en regardant deux images. Les apparences s’arrêtaient là. Une fois installée, la page d’accueil de l’application proposait immédiatement de regarder gratuitement et sans inscription des tonnes de films et de séries. Sans aucun doute du contenu piraté, comme en attestent certains films disponibles, enregistrés au cinéma (de la cam) en mauvaise qualité.

C’est suffisant toutefois pour regarder des films sur un petit écran comme celui de l’iPhone. D’autres signes de la nature illégale de l’appli étaient également évidents. Au lieu de vanter l’efficacité de l’application pour tester sa vision, un utilisateur indiquait dans les commentaires l’avoir utilisé pour regarder La Reine des neiges 2 (dont la suite sort bientôt), un autre la comparant à Netflix.

Cette application de streaming illégal rencontrait un succès fou

Les données d’Appfigures révèle que Kimi avait été lancé en septembre 2023, générant 25 000 installations depuis lors. Au moment de son départ, elle était numéro 8 dans la liste des applications de divertissement gratuites les plus populaires et numéro 46 dans la liste des applications gratuites.

Cela pose la question de savoir comment Apple approuve les applications présentes sur store. Une masse imposante qu’il est difficile de contrôler, toutefois il semble apparent ici que le moindre test de l’appli en elle-même n’a pas été entrepris. Visiblement les employés de l’App Store se sont arrêté à sa description de présentation, sans aller plus loin.

Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que ce genre d’application de streaming illégal réussit à passer entre les mailles du filet de la pomme. En 2018, Movie DB.Net avait utilisé une version dérivée du code de Popcorn Time pour créer une application similaire. Celle-ci avait été publiée dans l’App Store, qui avait même ensuite approuvé trois mises à jour avant de la retirer.

L’application de streaming illégal Kimi est restée sur l’App Store pendant plusieurs mois.

Elle proposait de nombreux films et séries piratés avec des catégories à la manière de Netflix.

Kimi se cachait derrière une devanture de test pour la vision, au nez et à la barbe d’Apple.

