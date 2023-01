Apple planche sur un iPhone pliable capable de s’auto-réparer

Un concept d’iPhone pliable © EverythingApplePro / YouTube

Alors que le marché des pliables commence à se garnir de références, Apple prend son temps. D’après l’analyste Ming-Chi Kuo, le constructeur lancera son iPhone pliable seulement en 2025 “au plus tôt”. La pomme ne veut pas aller plus vite que la musique et s’efforce de peaufiner son plan d’attaque. Il faut ainsi se tourner vers les brevets déposés pour se faire une idée de ce qu’elle a derrière la tête. Le dernier en date mérite d’ailleurs totalement le coup d’œil.

Faisant fi des provocation de Samsung sur l’absence d’iPhone pliable, Apple veut solutionner les problèmes de fissurations constatés chez plusieurs pliables de la concurrence. Dans cette optique, le fabricant a déposé un brevet d’une structure de couche de protection unique, capable de résister aux fissures, pour ses futurs appareils pliables.

À lire > iPhone pliable : Apple passe la seconde

Apple veut concevoir des appareils pliables très résistants

Apple note que, généralement, la fracture du verre est provoquée par la présence de microfissures. La fameuse couche de revêtement pourrait combler les microfissures préexistantes mais aussi prévenir l’apparition des fissures. Qui plus est, elle peut être fabriquée de sorte que sa dureté et sa résistance à la traction soient suffisamment élevées pour faire office de revêtement protecteur extérieur pour le dispositif électronique.

Rappelons évidemment qu’il ne s’agit que d’un brevet. Il n’est pas dit qu’Apple s’en serve à terme pour ses futurs appareils. Toujours est-il que proposer des produits pliables extrêmement résistants serait à n’en point douter un argument de vente fort pour les consommateurs. Voici un schéma du brevet qui permet de mieux comprendre où Apple veut en venir :

© Patently Apple

Outre l’iPhone, Apple planche également sur un MacBook Pro avec écran pliable. Le constructeur prévoit en outre de dévoiler son premier appareil pliable en 2024 qui serait un iPad pliable.