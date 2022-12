Apple : un MacBook Pro avec écran pliable jusqu’à 20 pouces est en développement

Concept de MacBook pliable © LunaDisplay

Les téléphones pliables et les ordinateurs portables avec écrans pliants sont disponibles sur le marché depuis un certain temps déjà. Apple est totalement absente dans ce domaine, mais il semble que la société en soit aux premiers stades du développement d’un appareil pliable plutôt intrigant.

Apple a en effet commencé à développer un appareil pliable de 20 pouces, selon différents rapports. Comme pressenti, cela pourrait être un MacBook Pro avec un écran qui se plie. La firme de Cupertino se serait alliée à Asus et Lenovo pour sa création.

Apple prépare un MacBook Pro avec un écran pliable : à quoi s’attendre ?

Un iPhone pliable serait en préparation pour une sortie d’ici quelques années, mais, étonnamment, ce ne sera pas le premier appareil pliable de la pomme. Apple a donc commencé à travailler sur un appareil pliable de 20 pouces, comme le révèlent aujourd’hui plusieurs rapports. Plus précisément, l’écran pourrait s’incliner pour mesurer jusqu’à 20,25 pouces lorsqu’il est complètement déplié. Ce format signifie qu’il ne s’agira certainement pas d’un smartphone pliable. Le point de vente coréen pense qu’il pourrait plutôt s’agir d‘un MacBook de 15,3 pouces lorsqu’il est plié.

Après tout, Lenovo a lancé le X1 Fold en 2020 que nous avions testé ici, qui était le premier ordinateur portable avec un écran pliable. La firme a ensuite proposé un modèle amélioré plus tôt cette année, offrant un écran de 16,3 pouces lorsqu’il est déployé et un panneau de 12 pouces lorsqu’il est utilisé comme ordinateur portable. Asus a également lancé le Zenbook 17 Fold plus tôt cette année, avec un écran de 17,3 pouces lorsqu’il est déplié et de 12,5 pouces lorsqu’il est plié en mode ordinateur portable.

Apple travaillerait aussi sur un second appareil pliable pour remplacer la série iPad mini, avec une date de lancement verrouillée sur 2024 ou 2025. Quoi qu’il en soit, la société de Tim Cook sera très en retard par rapport à Samsung et à d’autres constructeurs. Mais nous restons intrigués par ce qu’Apple sera en mesure de proposer.

Source : The Elec