iPhone pliable : Apple passe la seconde

iPhone Air – Crédit : Concept par ADR Studio, Antonio Da Rosa

En février 2021, le cabinet EqualOcean tablait sur une sortie de l’iPhone pliable à l’horizon 2023. Une prédiction qui apparaît désormais bien trop optimiste à la lumière des dernières informations révélées. L’analyste Ming-Chi Kuo a dévoilé récemment qu’Apple ne sortira pas d’iPhone pliable avant 2025 « au plus tôt ».

La Pomme prend du retard sur la concurrence, notamment sur son grand rival Samsung qui s’apprête d’ailleurs à dévoiler l’été prochain le Galaxy Z Fold 4. Pas de quoi brusquer Apple pour autant. Le fabricant continue de tester des prototypes afin de peaufiner son futur bijou.

À ce propos, The Elec nous apprend que le constructeur a commencé à développer un nouvel écran OLED dénué de polariseur. D’après le média spécialisé, l’absence de polariseur affine l’écran et permet de rendre ce dernier optimal pour un téléphone pliable. Ainsi, on peut en conclure qu’Apple a passé la seconde dans son projet d’iPhone pliable. Mais comme évoqué plus haut, ce dernier n’arrivera pas sur les étals de sitôt.

Apple continue de plancher sur son iPhone pliable

Car avant de mettre sur pied un tel smartphone pliable, d’autres pièces doivent être conçues à l’instar d’une charnière, d’un châssis et des composants compatible avec cette technologie de pointe. Il est en outre probable que cet écran OLED ait seulement été créé pour les prototypes d’iPhone pliables afin d’éprouver son efficacité.

Néanmoins, le fait qu’Apple développe de tels écrans suggère qu’il se concentre désormais sur un nombre restreint de prototypes. La Pomme ne serait donc plus en phase de planification. Une bonne nouvelle pour les technophiles qui attendent fiévreusement la sortie de l’iPhone Flip. En attendant d’en savoir plus, vous pouvez admirer ce joli concept d’iPhone pliable doté de charnières chromées.

On en profite également pour vous rappeller qu’Apple planche en outre sur un MacBook à écran pliable. Celui-ci ne devrait toutefois pas sortir avant 2025 dans le meilleur des cas.

Source : The Elec