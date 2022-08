Apple pourrait supprimer la prise jack du prochain iPad entrée de gamme

La prise jack pour connecter des écouteurs ou des casques audio se fait de plus en plus rare chez Apple. Après avoir entièrement disparu des iPhone, tous modèles confondus, la prise jack pourrait aussi être supprimée du prochain iPad entrée de gamme. Plusieurs modèles d’iPad comme l’iPad Pro, l’iPad Air ou encore l’iPad Mini ne l’ont déjà plus. L’iPad 2022 serait donc être le prochain sur la liste.

Rendu CAO du prochain iPad – Crédit : MySmartPrice

En effet, Apple aurait prévu de lancer ses nouvelles tablettes tactiles dans les semaines à venir. En plus de l’iPad Pro 2022 et sa puce M2, on s’attend aussi à un iPad standard avec un prix intéressant pour attirer davantage d’utilisateurs. Des rendus de cet iPad ont déjà fuité sur la toile. Ils semblent bien confirmer l’absence d’une prise jack.

À lire aussi > AppleCare+ : vous pouvez désormais assurer vos produits contre la perte et le vol

Le prochain iPad adopterait le nouveau design des produits Apple avec des bords plats

Le média MySmartPrice a partagé plusieurs rendus CAO (conception assistée par ordinateur) du prochain iPad entrée de gamme d’Apple. Ces rendus proviendraient d’un fabricant de coques qui travaillent actuellement sur la dixième génération de l’iPad. On voit ainsi qu’Apple aurait prévu un tout nouveau design pour sa tablette tactile qui a rarement été modifiée au cours des dernières années.

À en croire ces rendus, le prochain iPad adopterait le nouveau design d’Apple avec des bords plats comme sur les derniers iPhone, les MacBook Pro de 14 et 16 pouces ou encore le nouveau MacBook Air 2022. Le bouton d’accueil serait d’ailleurs toujours présent sur l’iPad de 10e génération avec des bordures rsufisamment larges pour l’intégrer. Cependant, l’écran devrait être plus grand que celui du modèle actuel qui mesure 10,2 pouces.

Rendus CAO du prochain iPad – Crédit : MySmartPrice

Les rendus CAO dévoilent aussi un port USB-C, mais aucune trace de prise jack. Celle-ci semble avoir été remplacée par des haut-parleurs quadruples, ce qui n’est pas forcément une bonne nouvelle pour les utilisateurs habitués de brancher leur appareil audio via cette fameuse prise jack. Quoi qu’il en soit, il ne faut pas oublier que ces rendus ne sont pas officiels. Il vaut donc mieux prendre ces informations avec des pincettes en attendant une annonce officielle de la part d’Apple. D’ailleurs, Apple a pris du retard avec le développement d’iPadOS 16 qui ne sera finalement pas disponible avant le mois d’octobre.

Source : The Verge