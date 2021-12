Tout ce que l’on sait sur le prochain iPad Pro 2022

Apple a annoncé une flopée d’iPad en 2021, y compris le premier iPad Pro avec son chipset M1, un iPad mini entièrement repensé et un iPad d’entrée de gamme mis à jour. Bien sûr, maintenant que nous sommes à la fin de l’année, les rumeurs vont bon train sur ce qui va suivre.

Le prochain iPad Pro 2022 – Crédits : Apple

Il n’y a pas de mot sur la date officielle de lancement pour le moment. En attendant cela, certains détails clés du modèle pro sont apparus en ligne. Un nouveau rapport affirme que l’iPad Pro 2022 sera conçu de manière similaire à l’iPhone 13 pro. Regardons plus en détails la conception, les spécifications et autres détails de l’Apple iPad Pro 2022.

Les caractéristiques externes de l’iPad Pro 2022

Récemment, un ensemble de visuels de l’Apple iPad Pro 2022 a révélé l’apparence de l’appareil.

Nous savons grâce à eux que l’Apple iPad Pro 2022 présente un cadre plus fin. Cependant, il est livré avec une fonctionnalité que beaucoup de gens n’aimeront pas, l’encoche. L’utilisation de l’encoche sur les iPhones a été constamment critiquée. Pourtant Apple décide de continuer à l’utiliser. Ce serait un moyen intelligent de donner plus d’espace aux utilisateurs d’après la compagnie.

L’iPad Pro 2022 aura également un OLED double couche pour une luminosité d’affichage plus élevée et une meilleure durabilité. Comme prévu, Apple utilisera un écran LTPO prenant en charge un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Les deux modèles, les appareils 11 pouces et 12,9 pouces, sont susceptibles d’être équipés d’un mini-écran LED. Le cadre serait également composé d’alliage de titane au lieu d’aluminium.

Ce prochain iPad Pro pourrait aussi comporter un dos en verre pour permettre le chargement sans fil.

Les caractéristiques internes de l’iPad Pro 2022

Naturellement, cet iPad serait doté de la puce M2, qui fera son apparition avec le MacBook Air. Une autre option serait qu’Apple ajoute les puces M1 pro ou M1 Max à l’iPad Pro, néanmoins aucune rumeur ne nous encourage à le penser.

En termes de stockage interne, nous pouvons nous attendre aux options habituelles. À savoir, 128GB, 256GB, 512GB, 1TB et 2TB.

Concernant les caractéristiques probables, l’iPad Pro 2022 devrait être compatible avec la 5G. Le cas contraire serait extrêmement étonnant.

Si Apple ne s’est pas encore exprimé sur le sujet, nous nous attendons a une sortie très prochainement.

Source : 9to5mac