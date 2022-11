Apple va « perdre » 6 millions d’iPhone, les délais de livraison s’allongent

L’iPhone 14 Pro Max © Unsplash

L’usine Foxconn de Zhengzhou abrite en temps normal 200 000 employés qui s’affairent notamment à assembler des iPhone. Dans le cadre de la politique « zéro-Covid », les travailleurs ont été confinés sur leur lieu de production. Prenant peur, certains se sont enfuis, poussant le sous-traitant à offrir des primes aux employés restants et à essayer d’en attirer de nouveaux.

Le confinement combiné aux départs massifs d’employés avaient déjà freiné la production d’iPhone. Et la situation s’est aggravée à la suite des manifestations dans les usines, découlant du mouvement de contestation contre la politique « zéro Covid ». D’après Bloomberg, Apple est ainsi confronté à un « déficit de production ». C’est dans l’usine de Zhengzhou que les retards sont les plus conséquents.

iPhone 14 Pro : Apple veut rattraper son retard l’année prochaine

Concrètement, les analystes estiment que les derniers confinements et les manifestations pourraient affecter environ 6 millions d’unités iPhone « Pro » pour le reste de l’année dont l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max. De quoi occasionner forcément des retards de livraison. Selon une source proche des opérations d’assemblage, Apple et Foxconn prévoient de rattraper leur retard en produisant les 6 millions de smartphones « perdus » l’année prochaine.

Début novembre, Apple avait déjà prévenu que les délais de livraison pour les iPhone 14 Pro s’allongeaient en raison des restrictions anti-Covid. En cause, une capacité de production très réduite. Apple avait même pris la parole pour expliquer la situation : « Nous prévoyons désormais des livraisons d’iPhone 14 Pro et d’iPhone 14 Pro Max inférieures à ce que nous avions prévu auparavant et les clients connaîtront des temps d’attente plus longs pour recevoir leurs nouveaux produits ».

Il y a quelques jours, une source citée par Reuters soulignait que la production d’iPhone risquait de chuter de 30 % minimum dans l’usine de Zhengzhou. En cause, les manifestations qui ont empêché la production de reprendre totalement malgré les prévisions de Foxconn. L’entreprise table désormais sur un retour à la normale en décembre.