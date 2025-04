Apple Vision : Apple prépare un nouveau casque de réalité mixte

Image par steve ganger de Pixabay

Après un lancement en demi-teinte de son premier casque de réalité mixte, le Vision Pro, Apple prépare déjà une nouvelle génération qui pourrait marquer un véritable tournant dans sa stratégie XR.

Jugé trop lourd et trop onéreux pour séduire le grand public, le Vision Pro semble avoir servi de terrain d’expérimentation. Le prochain modèle devrait corriger ces défauts et viser une audience plus large, en misant sur la légèreté, l’ergonomie et, possiblement, un prix revu à la baisse.

Allègement et nouvelles couleurs au programme

Selon plusieurs fuites relayées ces dernières semaines, dont celles du leaker Kosutami, Apple abandonnerait partiellement l’aluminium pour introduire du titane dans la structure interne du casque.

Ce changement de matériau viserait à réduire le poids, tout en conservant une solidité optimale. Le titane, plus dense, mais aussi plus résistant, a déjà fait ses preuves sur l’iPhone 16 Pro. Une approche hybride, combinant aluminium et titane, pourrait ainsi offrir un meilleur équilibre entre robustesse et confort.

Outre les matériaux, Apple travaillerait également sur l’esthétique et le positionnement marketing du futur casque. Deux nouveaux coloris, noir et bleu foncé, pourraient voir le jour. Le but est d’apporter une distinction visuelle par rapport à la version actuelle.

Surtout, le nom même de l’appareil pourrait évoluer. Exit le suffixe « Pro » : Apple pourrait le rebaptiser simplement « Apple Vision », voire « Apple Vision Air », dans la lignée des produits plus légers et accessibles de la marque comme les iPad Air et MacBook Air.

Face à une concurrence croissante, notamment celle de Meta et bientôt de Samsung avec son projet Moohan sous Android XR, Apple n’a d’autre choix que d’élargir sa cible. Si aucune date de sortie officielle n’a encore été avancée, des rumeurs évoquent un lancement possible en 2026.

Reste à voir si la firme de Cupertino saura transformer l’essai en rendant son casque de réalité mixte aussi désirable que ses autres produits phares.

Source : Apple Insider