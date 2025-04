L’iPhone va bientôt avoir 20 ans, que nous prépare Apple en termes de nouveautés ?

Image IA générée avec Microsoft Bing Image Creator

Sorti le 9 janvier 2007, le premier iPhone a lancé la révolution du smartphone, à l’époque Apple avait réussi une innovation encore jamais vue. Depuis, de nombreux autres fabricants lui ont emboîté le pas et tout le monde, ou presque, dispose de son propre smartphone, qu’il soit un iPhone sous iOS ou un appareil sous Android (le système développé par Google).

À l’époque, l’appareil coûtait la modique somme de 499 dollars, une pacotille devant les prix actuels. Il faut dire que les technologies n’ont cessé d’évoluer et les appareils de grandir pour offrir des écrans plus grands. En ce mois d’avril 2025, l’iPhone en est à sa gamme 16 (lancée en octobre 2024) qui se décline en iPhone 16 (969 €), iPhone 16 Plus (1 119 €), iPhone 16 Pro (1 229€), iPhone 16 Pro Max (1 479€) et même un iPhone 16e à “petit prix” (719 €).

Le système d’exploitation maison d’Apple, embarqué sur tous ses iPhone, en est à sa version 18. Il apporte avec iOS 18.4 de nombreuses nouveautés, notamment basées sur l’intelligence artificielle.

À l’aube de l’anniversaire iconique de l’iPhone, Apple serait en train de préparer des nouveautés qui permettraient de renouveler un peu sa gamme.

Les nouveautés Apple à venir

Comme souvent, les informations proviennent du journaliste de Bloomberg Mark Gurman. D’après la newsletter de Bloomberge, Apple se prépare à des remaniements majeurs au sein de ses gammes, mais sans grande rupture avec l’existant. Notons que cela était déjà arrivé par le passé, particulièrement avec l’iPhone X qui avait vu disparaître le fameux bouton d’accueil Apple.

Parmi les pistes d’évolution, on peut nommer l’iPhone pliable, qui fait beaucoup parler de lui, mais qu’on ne voit jamais arriver. Dans ce cadre technologique d’ailleurs, Apple s’est largement fait distancer par les autres marques, mais l’appareil pourrait bien être prévu pour 2027, soit les 20 ans de l’iPhone.

D’autres rumeurs font état de l’utilisation plus massive du verre dans la conception des futurs smartphones. Il semble d’ailleurs que cela soit déjà prévu dès l’iPhone 17. Cela pourrait aussi être accompagné d’une refonte d’iOS dès iOS 19 avec de grands changements visuels.

De nombreuses pistes semblent s’orienter vers de réelles sorties, notamment pour iOS 19 qui pourrait être lancé au WWDC25. En ce qui concerne le châssis en verre sur l’iPhone 17 (sans doute pour sa version pro uniquement) les défis technologiques sont encore nombreux (surtout au niveau du poids), tout cela sera sans doute révélé en septembre 2025 lors du lancement annuel d’Appel, ou dans des rumeurs et fuites d’ici là.

Si Apple veut se démarquer des marques concurrentes, la firme à la pomme a intérêt à trouver de nouvelles innovantes. L’avenir nous dira si les pistes actuelles sont viables.

Source : mac4ever