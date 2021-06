Apple : votre Macbook peut-il faire tourner macOS Monterey ?

Apple a annoncé son nouveau système d’exploitation macOS Monterey en marge de la WWDC 2021. Très attendu, le nouveau système devrait apporter un certain nombre d’améliorations, notamment au niveau de l’ergonomie et de la complémentarité avec l’iPad. La Keynote s’est révélée prometteuse, notamment grâce à ce nouveau système d’exploitation. Malheureusement, celui-ci ne sera pas disponible sur tous les Macs.

Crédit: Apple

Ce nouveau macOS Monterey ne sera en effet pas disponible pour tout le monde. Dan Cooper a d’ailleurs clairement différencié les modèles compatibles et non compatibles. Et il semble qu’Apple soit doucement mais surement en train de tourner le dos aux appareils disposant d’un processeur Intel. En effet, la compatibilité ou non compatibilité semble ici être totalement arbitraire, et Apple semble délibérément exclure les Macs équipés de processeurs Intel.

Ce n’est pas vraiment une surprise, mais on ne s’attendait peut-être pas à une manœuvre aussi frontale de la part d’Apple. En effet, la firme à la pomme a commencé à distribuer des Macs équipés d’un processeur maison, le M1, que nous avons eu l’occasion de tester et qui est impressionnant. Intel avait d’ailleurs plutôt ouvertement critiqué cette décision il y a quelques mois, dans le cadre de sa campagne publicitaire « Vous n’êtes pas sur un Mac ».

MacOS Monterey, priorité aux processeurs M1 plutôt qu’à Intel

Ainsi, le nouveau macOS Monterey ne tournera pas sur tous les Macs, et ce n’est donc pas uniquement pour des raisons technologiques. Et même sur certains modèles Intel qui pourront le faire tourner, certaines fonctionnalités ne seront pas prises en charge. Cela concerne notamment Live Text in Photos, mais aussi « Portrait mode video calls », qui permet de flouter l’arrière-plan sur FaceTime. Les mises à jour améliorées de Maps pour certaines villes seront également uniquement disponibles sur les produits M1, ainsi que Globe View. Côté saisie, le Natural Text-To-Speech sera lui aussi exclusif pour les produits équipés de processeurs M1.

Le nouveau macOS Monterey va donc créer un clivage entre les machines équipées de ces deux processeurs. Il semble qu’Apple ait choisi de capitaliser sur son processeur maison, ce qui n’est pas surprenant. Mais selon ArsTechnica, la raison est également technologique. En effet, les M1 seraient supérieurs aux processeurs d’Intel au niveau du machine learning, qui est l’une des priorités d’Apple. Concrètement, si vous comptez vous acheter un Mac, il semble que ceux équipés de puces M1 représentent un pari plus viable pour l’avenir, notamment avec les Macbook Pro M1X en approche.

Source : engadget.com