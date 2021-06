macOS Monterey : le mode économie d’énergie améliore l’autonomie des MacBook d’Apple

À l’occasion de son évènement WWDC 2021, Apple a présenté la nouvelle version de son système d’exploitation macOS pour les ordinateurs. Tandis que la précédente version macOS Big Sur a remplacé l’année dernière macOS X après 20 ans de service, c’est maintenant au tour de macOS 12 Monterey de prendre la relève.

Présentation de macOS Monterey – Crédit : Apple

Le successeur de Big Sur apporte de nombreuses nouveautés sur les ordinateurs signés par le logo de la pomme. L’une d’entre elles concerne directement l’autonomie des MacBook et des MacBook Pro, les ordinateurs portables d’Apple.

Le mode économie d’énergie est compatible sur les MacBook Intel et M1

À l’instar d’iOS sur les iPhone, macOS Monterey a introduit un nouveau mode économie d’énergie. Celui permet d’améliorer l’autonomie des MacBook. Ce mode est uniquement compatible avec les MacBook et MacBook Pro de 2016 et les modèles ultérieurs. En effet, le mode ne fonctionne pas uniquement sur la puce M1 qui équipe désormais le nouvel iMac 24 pouces coloré présenté au mois d’avril, mais aussi sur les anciens processeurs Intel.

Quand vous activez le mode économie d’énergie sur un ordinateur tournant sous macOS Monterey, la vitesse d’horloge du CPU qui se mesure en GHz est réduite. De plus, la luminosité de l’écran se verrouille à une intensité plus basse. Étant donné que la dalle est l’un des composants les plus énergivores d’un ordinateur d’écran, baisser la luminosité offre un gain non négligeable d’autonomie.

Enfin, le nouveau mode économie d’énergie est loin d’être la seule nouveauté de macOS Monterey. Le système d’exploitation apporte notamment l’universal control. Celui-ci permet d’utiliser un seul clavier une seule souris pour contrôler un MacBook, un iMac et un iPad. Le navigateur Safari fait également peau neuve sur macOS Monterey. Il a des groupes d’onglets qui peuvent être partagés d’un appareil à un autre. D’ailleurs, Apple n’a pas annoncé de nouveau MacBook Pro surpuissant avec une puce M2 comme certaines fuites le suggéraient avant la WWDC 2021.

Source : CNET