Apple Watch SE vs Series 3, laquelle devez-vous acheter ?

Pour ceux qui cherchent une montre connectée d’Apple moins chère que la nouvelle Watch Series 6, vous aurez le choix entre une Watch SE et une Series 3. Découvrez laquelle vous conviendra le mieux.

Crédit : Apple Watch SE vs Series 3 – Apple

La nouvelle Apple Watch SE est concrètement une Series 5 dans une Series 4 pour 299 € dans sa version GPS et 349 € pour la version 4G. Au niveau tarifaire, celle-ci se retrouve entre la nouvelle Apple Watch Series 6, vendue 429 € en version GPS et 529 € en version 4G, et l’Apple Watch Series 3 à 219 €.

On se retrouve donc avec une différence de 80 euros entre la Watch SE et la Series 3, mais cette différence de prix semble être justifiée par de meilleures caractéristiques techniques.

En effet, les deux offrent un affichage Retina, mais l’écran de la SE offre une meilleure définition (368 par 448 pixels) que la série 3 (312 par 390 pixels). Aucun des deux n’a accès à la fonctionnalité Always-On-Display, il faut donc lever le poignet pour se réveiller.

La nouvelle Watch SE dispose également du nouveau design introduit par la Watch Series 4. Ce design sans cadre offre un plus grand espace à l’écran. L’Apple Watch SE offre le choix de boîtiers plus grands de 44 mm ou 40 mm, par rapport aux boîtiers de 40 mm ou 38 mm disponibles pour la Série 3.

En outre, de la Watch Series 3 à la Watch SE, l’écran passe de 1,65 pouce à 1,78 pouce sur le modèle le plus grand, et de 1,5 pouce à 1,57 pouce sur le modèle le plus petit.

La Watch SE a beaucoup de fonctionnalités en plus

L’Apple Watch SE est équipée d’un processeur S5, contre un processeur S3 sur la Series 3. Elle est aussi équipée d’un capteur cardiaque optique plus précis que sa petite soeur, et est compatible 4G si vous choisissez sa version la plus onéreuse.

Parmi les autres différences, on retrouve le passage au Bluetooth 5.0 pour une meilleure transmission des données entre vos appareils, un stockage interne qui passe de 8 Go à 32 Go et une fonction boussole.

Sur l’Apple Watch SE, vous pouvez également effectuer un appel d’urgence international, détecter une chute et avoir accès à la fonction de configuration familiale sur le modèle le plus cher, utile si votre enfant n’a pas de téléphone.

En conclusion, préférez l’Apple Watch SE si vous voulez avoir accès à plus de fonctionnalités et à une fiche technique plus récente. L’Apple Watch Series 3 est un bon choix pour les personnes qui souhaitent une montre plus petite.

Source : Apple