Apple Watch Series 7 : une fuite annonce de plus grandes tailles d’écran et un nouveau cadran de 45 mm

Nous ne sommes plus qu’à deux semaines de la présentation d’Apple qui lèvera le voile sur l’iPhone 13, les AirPods 3 et la nouvelle Apple Watch Series 7. Une nouvelle fuite concerne directement la prochaine montre connectée tant attendue.

Apple Watch – Crédit : Luke Chesser / Unsplash

Selon Mark Gurman de Bloomberg, l’Apple Watch Series 7 proposera de plus grandes tailles d’écran et notamment un nouveau cadran de 45 mm. Des rendus en fuite ont aussi confirmé il y a quelques mois que la montre connectée aura un nouveau design avec des bordures plates comme l’iPhone 12.

L’Apple Watch Series 7 serait proposée en 41 et 45 mm

Pour la deuxième fois de son histoire et la première fois depuis l’Apple Watch Series 4 en 2017, l’Apple Watch Series 7 introduirait de nouvelles tailles d’écran. Mark Gurman a effectivement annoncé que la montre sera proposée dans deux tailles différentes. Il y aura un cadran de 41 mm et un cadran de 45 mm.

À titre de comparaison, l’Apple Watch Series 6 sortie l’année dernière avait deux tailles. Un cadran de 40 mm pour un écran de 1,57 pouce et un cadran de 44 m pour un écran de 1,78 pouce. Ainsi, l’écran de la Series 7 en modèle 45 mm sera plus grand que 1,78 pouce. Cependant, nous n’avons pas encore la taille précise.

Pas de nouvelles fonctionnalités liées à la santé pour l’Apple Watch Series 7

De plus, Mark Gurman ne s’attend pas à ce que l’Apple Watch Series 7 introduise de nouvelles fonctionnalités liées à la santé. Elle sera équipée du même oxymètre pour mesurer le taux d’oxygène dans le sang que sa prédécesseur. Cependant, l’Apple Watch Series 8 en 2022 devrait avoir un scanner de température corporelle. Néanmoins, cette fonctionnalité aurait probablement été plus pratique en 2021 avec la crise sanitaire. Il n’y aura pas non plus de capteur pour surveiller le taux de glucose dans le sang cette année.

Ainsi, la nouveauté principale de l’Apple Watch Series 7 cette année serait son nouveau design. Apple fera l’impasse sur une nouvelle fonctionnalité pour surveiller la santé de ses utilisateurs, ce qui est bien dommage. D’ailleurs, l’Apple Watch compte désormais 100 millions d’utilisateurs dans le monde, tous modèles confondus.

Source : phoneArena