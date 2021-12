AppleCare+ : une seconde chance de souscrire l’assurance vous est proposée en cas de réparation

AppleCare+ est le programme d’assurance mis en place par Apple pour ses produits signés de la pomme. Il propose plusieurs avantages à ses abonnés, dont une assistance et des réparations certifiées Apple, un accès prioritaire à l’assistance technique, le remplacement de la batterie et une garantie qui couvre « jusqu’à deux incidents relevants de dommages accidentels couverts par période de 12 mois ». En effet, l’assurance d’Apple couvre deux incidents par an depuis l’année dernière alors qu’elle n’en couvrait initialement que deux tous les deux ans.

AppleCare+ – Crédit : Apple

Normalement, vous ne pouvez souscrire l’AppleCare+ qu’au moment de l’achat de votre appareil ou dans les 60 jours suivants. Cependant, Apple offre maintenant une seconde chance de prendre l’assurance au-delà de ce délai de 60 jours. Il faut évidemment respecter certaines conditions bien précises.

Une réparation coûteuse d’un iPhone ou d’un Mac va motiver les clients à souscrire l’assurance d’Apple

Nos confrères de MacRumors ont obtenu une note interne d’Apple qui détaille cette seconde chance. La firme de Cupertino explique que les clients qui font réparer leur iPhone ou Mac dans un Apple Store ou un fournisseur de services agréé Apple sont éligibles à cette seconde chance d’acheter AppleCare+.

Deux conditions doivent être respectées pour souscrire l’assurance d’Apple à ce moment. L’iPhone ou le Mac doit avoir été acheté il y a moins d’un an. L’appareil doit aussi passer une inspection physique et un diagnostic après la réparation. Bien entendu, les clients doivent payer l’intégralité des frais hors garantie d’Apple pour la réparation effectuée avant de prendre AppleCare+. La firme de Cupertino espère ainsi que les réparations coûteuses vont pousser les clients à souscrire l’assurance.

Enfin, cette seconde chance proposée par Apple est disponible dans les Apple Store et les fournisseurs de services agréés Apple dans tous les pays où AppleCare+ est disponible. D’ailleurs, AppleCare+ devient plus accessible au même moment qu’Apple donne la possibilité à ses clients de réparer eux-mêmes leur iPhone avec le programme Self Service Repair.

Source : MacRumors