Apple : une année 2022 riche en sorties se profile

2021 touche à sa fin et le bilan, bien que positif, est plutôt timide. Bien évidemment la marque a sorti d’excellents produits comme à son habitude, mais de nombreuses fonctionnalités attendues ont été repoussées à des dates ultérieures. Il faut dire que le contexte de pénurie n’aide pas les constructeurs dans leur démarche d’innovation.

La gamme Apple se renouvelle en 2022. Crédit : Pixabay

Selon Mark Gurman de Bloomberg, l’année 2022 pourrait se montrer beaucoup plus riche en nouveauté. Voici un petit tour d’horizon des attentes et sorties probables à venir.

Un point sur tablettes et téléphones

Pour la prochaine version, l’iPad Pro devrait enfin embarquer la recharge sans fil. De plus, le modèle 11 pouces devrait être équipé du même écran mini-LED que l’on retrouve sur son grand frère. Certains rapports laissent penser qu’il pourrait aussi être équipé d’un chargeur MagSafe.

Un nouvel iPad Air, ainsi qu’une version d’entrée de gamme de la tablette devraient faire leur apparition. Pour s’y retrouver parmi tous ces modèles et choisir celui qui vous convient, n’hésitez pas à consulter notre guide : Quel iPad choisir en 2021 ?

Du côté des iPhone, en plus de l’iPhone 14, Apple devrait sortir sa troisième génération d’iPhone SE au cours du premier trimestre, selon les rapports. Quelques zones d’ombres demeurent sur le processeur de ce dernier. Sera-t-il équipé de la puce A15 Bionic de l’iPhone 13 ou embarquera-t-il la A14 ? Une chose semble néanmoins se confirmer, l’iPhone 14 devra certainement se passer d’une nouvelle génération de processeur en 3 nm pour 2022.

Du nouveau pour l’informatique

Après avoir sorti la nouvelle gamme de MacBook Pro équipée des processeurs M1 Pro et M1 Max, Apple se tournerait déjà vers l’avenir avec un nouveau MacBook Air équipé d’un tout nouveau M2. De nouveaux modèles de Mac mini et de MacBook Pro d’entrée de gamme sont également attendus.

En ce qui concerne les Mac Pro, de nouveaux modèles pourraient sortir avec un processeur équipé de deux matrices en attendant le passage à la prochaine génération. Le but avoué d’Apple est de proposer sous peu des puces bien plus puissantes que tout ce qu’Intel peut proposer au grand public.

Le wearable dans les starting-blocks

Après une Apple Watch série 7 un peu timide, la firme de Cupertino pourrait procéder à une mise à jour importante de sa montre. De nouvelles fonctions en rapport avec la santé feraient leurs apparitions : thermomètre (pour les cycles de fertilité dans un premier temps puis détection de fièvre), suivi de la tension artérielle, fonction permettant de détecter les accidents de voiture et certains rapports font également état d’un glucomètre non invasif.

Après avoir agrandi l’écran sur sa dernière série (avec des boîtiers de 41 et 45 mm), Apple pourrait proposer une troisième option de taille, plus grande, pour la série 8. Selon les différents rapports, une version SE et une version durcie, pour les athlètes et les baroudeurs seraient prévues pour 2022.

Enfin la grande nouveauté de l’année serait l’entrée d’Apple dans le monde de la réalité mixte. D’ici une décennie, Apple devrait arrêter de produire des iPhone au profit de lunettes de réalité augmentée. Cependant la technologie n’est pas encore tout à fait au point et il faut bien commencer par quelque chose.

En 2022, la marque à la Pomme devrait présenter son premier casque de réalité mixte, à un prix relativement dissuasif pour le particulier. Un tournant pour la marque qui préparerait la technologie du futur.

Pour beaucoup d’entreprises, la réalité augmentée semble être la technologie du futur. Même si elle peut apparaître comme obscure aux yeux du grand public, elle pourrait suivre le même chemin que le smartphone dont personne ne prévoyait le succès au moment de l’annonce du premier iPhone.

Source : phonearena