Les vacances sont les périodes privilégiées pour faire du tourisme, se détendre et envoyer des cartes postales à ses amis et à sa famille. Mais quoi de plus fastidieux que de passer des heures dans les librairies et les magasins de souvenirs à la recherche de la carte postale idéale ! Misez sur l’originalité et le gain de temps avec notre sélection des applications spécialement conçues pour envoyer des cartes postales uniques et originales !

Apps de voyage : les meilleures applications pour envoyer des cartes postales

Avec toutes ces applications gratuites pour mobiles, vous pourrez composer vos propres cartes postales de vacances à partir de vos photos personnelles, grâce à des outils simples et pratiques. Certaines offrent davantage d’options de personnalisation, à vous de faire votre choix en fonction de vos besoins.

Postagram

Avec Postagram, vous pouvez facilement envoyer de belles cartes postales personnalisées à vos proches, où que vous soyez dans le monde. Il s’agit d’un service qui vous permet de créer et d’envoyer en quelques jours vos propres cartes postales personnalisées à vos amis et à votre famille. Le processus est très simple : il suffit de prendre une photo avec votre smartphone, de choisir le destinataire dans votre carnet d’adresses et d’écrire un message.

Postagram © Sincerely Inc.

Avis de la rédaction : Postagram vous permettra de renouer avec la manière traditionnelle d’envoyer des cartes postales en vacances, de façon unique et originale. Vos amis et votre famille seront ravis de recevoir une carte postale physique de votre part, avec un message personnel écrit juste pour eux. L’application est gratuite à télécharger et à utiliser (seul l’envoi est payant), et elle est disponible pour les smartphones iPhone et Android. Tout ce dont vous avez besoin, c’est de quelques instants de temps libre et de quelques clics, et votre carte postale sera en route.

Télécharger Postagram

Fizzer

Fizzer est un service qui permet aux utilisateurs de créer des cartes postales personnalisées, soit depuis leur smartphone, soit depuis le service en ligne. Le service est simple à utiliser, grâce à une interface intuitive qui guide les utilisateurs pas à pas. Avec Fizzer, les utilisateurs peuvent ajouter leurs propres photos et textes pour créer une carte postale unique. Le service propose également d’autres options d’impression et d’envoi pour des documents personnalisés.

Fizzer © Fizzer

Avis de la rédaction : Fizzer est un outil idéal pour tous ceux qui souhaitent envoyer un message spécial, que ce soit à des fins professionnelles ou personnelles. En effet, le service propose aussi d’autres produits que la simple carte postale, avec des finitions spécifiques que vous pourrez ensuite commander et envoyer à vos proches.

Télécharger Fizzer

Simplycards

SimplyCards offre un moyen pratique et facile de créer des cartes postales personnalisées en utilisant vos propres photos de vacances. En quelques clics, vous pouvez choisir parmi une variété de thèmes et de designs, composer votre message et envoyer votre carte postale directement depuis votre smartphone, tablette ou PC. Et il n’y a pas besoin de se soucier de trouver un bureau de poste ou une adresse postale – SimplyCards s’occupe de tout pour vous.

SimplyCards © Photoweb

Avis de la rédaction : SimplyCards fait partie des applications de conception et d’envoi de cartes postales les plus populaires et non sans raison. En effet, l’interface traduite en français est particulièrement intuitive et les tarifs restent très avantageux. Vous faites la création et le service s’occupe du reste : impression et envoi.

Télécharger SimplyCards

Skypaper

Skypaper est un site web et une application mobile qui permettent aux utilisateurs de créer et d’envoyer des cartes postales personnalisées. Par rapport à ses concurrents, ce qui fait la force de Skypaper, c’est son large catalogue de modèles et de designs modernes et au goût du jour qui les aident lorsqu’ils manquent d’inspiration ou qu’ils ne se sentent pas à l’aide dans la création artistique.

Skypaper © Skypaper

Avis de la rédaction : Sans se mentir, la plupart des cartes postales traditionnelles de paysage ou de lieux touristiques de votre lieu de vacances, finissent toujours à la poubelle. Avec Skypaper, vos proches peuvent recevoir un souvenir de vos vacances et le conserver dans un album photo ou l’afficher sur un porte-photo.

Télécharger Skypaper

Youpix

Youpix est un service original qui vous permet de créer des cartes postales personnalisées à partir de vos propres photos et textes. Grâce à un large éventail de modèles et de designs, vous pouvez créer une carte postale unique en son genre pour n’importe quelle occasion : carte postale de vacances, faire-part, invitation, carte de vœux, anniversaire, fêtes de fin d’année, félicitations, etc. Le processus est simple : il suffit de sélectionner vos photos, d’ajouter votre texte et de le personnaliser avec des autocollants, des cadres et des mises en page spéciales. Votre carte postale sera ensuite imprimée et envoyée au destinataire par les services de La Poste.

Youpix © La Poste

Avis de la rédaction : Le petit plus de Youpix c’est la possibilité de créer des timbres avec vos propres images qui seront apposés sur vos cartes, poussant encore la personnalisation un peu plus loin que ses concurrents. L’interface est agréable et bien pensée et on a plaisir à composer ses propres cartes postales.