Les meilleures applications pour la cueillette des champignons

Pas toujours évident de s’y reconnaitre entre une morille et une verpe de Bohême, une girolle et une fausse girolle, un cèpe et un cèpe diabolique, ou encore entre un bolet et un bolet à pores rouges. Lors de vos balades en forêt, si vous avez l’intention de partir à la cueillette des champignons, faites attention aux différentes espèces qui se ressemblent. Entre un champignon comestible et un champignon toxique, il y a parfois peu de différences visuelles et seul un expert en mycologie peut vous indiquer à coup sûr à quelle espèce vous avez affaire.

Pour vous aider, il existe des applications mobiles gratuites destinées à identifier l’espèce de champignon qui se trouve devant vous. Avec une simple photo ou avec des questions détaillées sur son aspect physique, ces applications peuvent vous aiguiller, mais ne vous dispensent pas d’être prudent et surtout de consulter un pharmacien ou un spécialiste avant de faire cuire votre récolte.

Champignouf

Champignouf © Annapurnapp Technologies

Comme le savent tous ceux qui sont allés à la chasse aux champignons, il n’est pas toujours facile d’identifier correctement un champignon. Même les butineurs expérimentés peuvent parfois se tromper, ce qui peut avoir des conséquences dangereuses. C’est là que Champignouf entre en jeu. Cette application gratuite utilise une technologie de reconnaissance visuelle de pointe pour identifier les champignons à partir de photos. Il suffit de prendre une photo du champignon en question et Champignouf vous fournira une correspondance probable. Cependant, ce système puissant n’est pas infaillible, il est donc important de rester vigilant lorsque vous l’utilisez. N’oubliez pas que même les experts font parfois des erreurs lorsqu’ils tentent d’identifier des champignons. Avec Champignouf, vous pouvez être sûr d’obtenir les meilleures informations possibles, mais c’est à vous de faire preuve de discernement lorsque vous êtes sur le terrain.

Télécharger Champignouf (Android/iOS)

Déclic Champi

Déclic Champi © Klorane Botanical Foundation

Déclic Champi est une véritable encyclopédie mycologique à emporter partout avec vous. En balade avec l’application mobile pour iPhone ou à la maison, sur votre ordinateur avec le service en ligne, cet outil recense plus de 190 espèces de champignons et vous fournit de nombreuses informations pour les reconnaître. Il vous donne également des conseils sur la façon de les identifier, leurs principales caractéristiques, la saison à laquelle ils poussent et les endroits où on peut les trouver. En outre, l’application comprend des photos et des illustrations pour vous aider à identifier chaque champignon. Que vous soyez un débutant ou un chasseur de champignons expérimenté, Déclic Champi est une ressource précieuse. Et le mieux, c’est qu’il est gratuit !

Télécharger Déclic Champi (iOS/service en ligne)

Seek

Seek © iNaturalist

Si vous aimez passer du temps à l’extérieur et que vous êtes curieux des plantes et des animaux qui vous entourent, Seek est l’application parfaite pour vous. Développée par iNaturalist, une initiative scientifique basée aux États-Unis, Seek utilise des algorithmes de reconnaissance d’images pour identifier les organismes vivants, notamment les plantes, les fleurs, les animaux, les champignons et les insectes. Il vous suffit de pointer votre appareil photo sur le sujet pour que Seek vous indique son nom et vous fournisse quelques informations de base à son sujet. L’application s’appuie sur les données des observations répertoriées sur le site Web iNaturalist, qui contient des dizaines de milliers d’espèces.

Télécharger Seek (Android/iOS)

iNaturalist

iNaturalist © iNaturalist

Vous avez trouvé un champignon et vous ne savez pas s’il est comestible ou non ? Pas de problème ! Avec l’application iNaturalist, vous allez pouvoir facilement l’identifier. En effet, il suffit de prendre en photo le champignon en question et de lancer une recherche dans l’interface de l’application. Celle-ci, dotée d’une intelligence de reconnaissance et de comparaison d’image, va vous proposer une liste de différentes espèces avec des photos. Vous n’aurez alors plus qu’à choisir celle qui ressemble le plus, visuellement, à votre champignon. Validez ensuite votre choix et votre contribution sera prise en compte après avoir été validée par les experts. L’application iNaturalist est donc un outil très pratique pour tous ceux qui s’intéressent à la cueillette ou à la mycologie, et à la nature en général, puisque iNaturalist est en mesure d’identifier des plantes, des fleurs, des animaux, des oiseaux, des insectes, et même des poissons.