Android : les meilleures applications pour gérer ses mails

Retrouvez notre sélection des applications mobiles de messagerie pour smartphones et tablettes Android les plus populaires et les plus performants pour gérer et centraliser tous vos comptes emails.

Avec les améliorations continues des services de messagerie, les logiciels et applications dédiés à la gestion de courriers électroniques doivent se surpasser pour sortir du lot, en proposant généralement une expérience centralisée et de nouvelles fonctionnalités pour attirer davantage d’utilisateurs. Et bien entendu, tout cela doit s’accompagner d’une interface compréhensible et simple à prendre en main tout en garantissant un gain de productivité optimal.

L’application Gmail pour Android est comme un hub central pour tous vos comptes de messagerie. Elle vous permet de synchroniser tous vos comptes de messagerie webmail et IMAP/POP, en un seul endroit pratique. Ainsi, quel que soit le service que vous utilisez, vous avez accès à tout à partir d’une seule boîte de réception. De plus, vous pouvez personnaliser l’application afin qu’elle n’affiche que les emails importants pour vous.

Gmail pour Android dispose d’une interface intuitive et facile à prendre en main qui permet de trouver rapidement ce dont vous avez besoin. Les messages sont classés dans des catégories telles que “Principal” ou “Réseaux sociaux”, de sorte qu’il est facile de voir quels e-mails nécessitent une attention immédiate et lesquels peuvent attendre plus tard. Le service profite d’une multitude d’autres fonctionnalités. Vous pouvez par exemple effectuer des recherches dans votre boîte de réception à l’aide de mots-clés ou de phrases afin de trouver un message spécifique plus rapidement.

Avec Yahoo Mail, votre système de messagerie est grandement simplifié. Ce client de messagerie mobile vous permet d’accéder à tous vos messages et comptes sans avoir à basculer entre les services ou les interfaces. Grâce à un seul service gratuit, Yahoo Mail vous permet de recevoir facilement des emails provenant d’autres comptes comme Gmail, AOL et Microsoft Outlook, d’y répondre rapidement et de rédiger de nouveaux messages.

En outre, vous êtes en mesure de classer les emails par catégorie pour faciliter leur organisation et de stocker vos pièces jointes volumineuses dans l’espace de stockage cloud.

Microsoft Outlook est bien entendu le client de messagerie accessible depuis la suite bureautique Office 365. Le service est également disponible gratuitement sur votre smartphone ou tablette, mais aussi en version web. Il permet comme les autres de gérer plusieurs comptes mails. Il vous faudra, bien entendu, disposer d’un compte Live ou Hotmail pour l’utiliser et centraliser toutes vos boîtes de réception.

Outlook offre un grand nombre de filtres et détecte automatiquement les spams et les courriers publicitaires afin de les afficher dans un onglet distinct de vos messages plus importants. Vous pouvez trier rapidement vos emails dans des dossiers et profiter de l’option de réponse rapide qui s’affiche lorsque vous ouvrez un courrier électronique. Notez qu’une version Lite est aussi disponible pour les smartphones Android d’ancienne génération et ceux disposant de moins de ressources. On vous propose de découvrir les meilleures astuces pour gérer votre boîte mail.

Vous cherchez un client de messagerie intelligent avec une interface spécialement conçue pour les appareils mobiles ? Spark Mail pourrait être l’application que vous recherchez. En plus de prendre en charge plusieurs comptes de messagerie, il permet d’établir des priorités dans les messages reçus, et notamment de séparer les spams, des newsletters ou mails publicitaires.

Réponses rapides, épinglage des messages importants, notification des emails à traiter et envoi programmé des réponses font aussi partie des fonctionnalités de Spark Mail.