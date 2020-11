Aquaman 2 : Amber Heard confirme qu’elle reprendra le rôle de Mera

Depuis plusieurs mois, la comédienne Amber Heard se retrouve dans un tourbillon juridique impliquant son ex-mari Johnny Depp. Ce dernier a tout simplement été évincé de la franchise des Animaux Fantastiques par la Warner. En raison de son implication, beaucoup ont pensé (à tort) que le studio réserverait le même sort à la jeune actrice. Impliquée dans une affaire de violences conjugales sans précédent, une nouvelle preuve du comportement d’Amber Heard a fuité sur la toile. En effet, les fans ont pu découvrir un enregistrement dans lequelle la jeune femme avoue avoir frappé son ex compagnon.

Amber Heard sera de retour dans le second volet d’Aquaman – Crédit : Warner Bros

Dans une récente interview accordée à Entertainment Weekly, Amber Heard confirme son retour et ne cache pas son enthousiasme. Elle confirme aussi son implication dans le très attendu Zack Snyder’s Justice League.

Amber Heard : Elle persiste et signe sur son grand retour

« Je suis tellement excitée par la quantité d’amour envoyée par les fans d’Aquaman. Ils ont témoigné tellement d’enthousiasme quant au retour d’Aquaman et Mera, que je suis impatiente de reprendre le tournage » témoigne la jeune comédienne.

Amber Heard semble pourtant ignorer la pétition circulant à son encontre. Choqués par son attitude, des fans ont lancé une campagne sur le site Chance.org. Ils demandent à la Warner de se séparer purement et simplement de la comédienne. 300 000 signatures ont d’ores et déjà été collectées. Et ce chiffre pourrait encore augmenter massivement dans les prochains jours. Les fans refusent de voir la Warner glorifier une jeune femme accusée pour des actes de violences physiques et mentales.

Mais la comédienne semble totalement dans le déni de la situation. « Les campagnes de dénigrement sur les réseaux sociaux ne dictent pas les décisions de casting » commente Amber Heard. Malgré la tourmente, la jeune artiste ne semble pas consciente de la situation. Elle persiste : son nom sera bien au générique d’Aquaman 2.

Amber Heard devrait cependant se méfier. Car, pour le moment, la Warner n’a absolument pas corroboré ses déclarations. Il y’a quelques mois encore, la presse affirmait que la comédienne serait écartée au profit d’Emilia Clarke. Si depuis cette information a été démentie, la Warner pourrait cependant punir la jeune femme pour ses méfaits. Depuis le scandale Me too, les studios ne veulent plus prendre le risque de choquer l’opinion populaire.

Les fans attendent désormais que la Warner se positionne clairement sur ce sujet très sensible. En attendant, ils peuvent se replonger dans le premier volet des aventures d’Arthur Curry ! Une série animée serait également en cours de production.

Source : Heroic Hollywood