Aquaventure : Atari sur les traces du développeur inconnu

Aquaventure – Crédit : Atari

C’est en 1977 qu’Atari Inc. dévoilait sa première console à cartouche, la bien nommée Atari 2600. Machine mythique de l’industrie vidéoludique, celle-ci a notamment refait parler d’elle ces derniers mois. Avant Noël, Atari a mis en vente (à prix d’or) trois cartouches fonctionnant avec l’Atari 2600. Parmi les jeux disponibles, on retrouvait notamment Aquaventure un shoot’em up sorti en 1983. Un titre dont le développeur initial reste toujours inconnu.

Et pour cause, jusqu’au milieu des années 1980, seules les sociétés qui éditaient les jeux étaient citées dans les crédits. Un moyen pour les studios d’empêcher que leurs concurrents débauchent des programmeurs talentueux dont l’identité restait donc secrète. Voilà pourquoi Atari « ne sait pas exactement qui a conçu et programmé Aquaventure , ainsi que de nombreux autres titres parus à l’époque ». Atari XP, une division publiant des copies physiques de jeux rares et inédits, a donc fait appel à la communauté pour retrouver la trace du programmeur.

À lire > La console Atari VCS veut vous faire travailler entre deux sessions de jeu

Atari recherche activement le développeur d’Aquaventure

Expert des prototypes Atari, Matt Reichert souligne que le prototype original du jeu est passé entre plusieurs mains. Il aurait été découvert par un collectionneur flânant dans un marché aux puces de Floride. Deux autres copies ont notamment fait surface au début des années 2000, « toutes deux ayant exactement le même code que le prototype trouvé en Floride ».

Suspecté pendant un temps, Gary Shannon a révélé récemment qu’il n’était pas le programmeur en chef du jeu Aquaventure. Il se faisait à peine les dents sur l’Atari 2600 à l’époque si bien qu’il était surtout en charge « du travail pénible dans les coulisses ». De son côté, Tod Frye a souligné que le noyau du jeu (qui contrôle l’affichage et les fonctions) était peut-être sa création. « Cela ressemble beaucoup à l’une de mes technologies de noyau que j’ai rendue disponible gratuitement », a-t-il confié.

Même si Tod Frye a peut-être programmé le noyau d’Aquaventure et que Gary Shannon y a effectué des mises à jour mineures, l’identité du programmeur ayant écrit la quasi-totalité du code source reste un mystère. « Si vous savez quoi que ce soit, contactez Atari via nos réseaux sociaux », indique l’entreprise. Voici un aperçu du jeu :

Source : Atari