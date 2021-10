La console Atari VCS veut vous faire travailler entre deux sessions de jeu

La console Atari VCS peut désormais exécuter les applications de Google Workspace.

Après plus de 28 ans d’absence, la célèbre marque Atari a sorti en juin une nouvelle console de jeu vidéo, la VCS. Dédiée au rétrogaming, elle inclut des milliers de jeux rétro et fonctionne comme un PC de taille réduite. Aujourd’hui, la console prend en charge toute la suite d’applications de Google.

Atari propose une console 2-en-1 pour le plaisir… et pour le travail

Jouer aux jeux vidéos, c’est sympa, mais il faut quand même penser à travailler de temps en temps. C’est pourquoi l’Atari VCS intègre désormais Google Workspace. En plus de pouvoir naviguer avec Chrome, les heureux propriétaires de la console pourront aussi accéder à leur boîte Gmail, gérer leur agenda sur Calendar et remplir des rapports et des tableurs sur Sheets, Slides, Docs et Google Drive.

L’application Atari VCS Companion (ou le bon vieux duo souris-clavier) vous permet de gérer les applications et de modifier vos documents en ligne. La VCS a aussi l’avantage d’être plus compacte qu’un PC et peut donc être installée sous une télé ou sur un bureau sans prendre beaucoup de place. Au final, la console Atari VCS se retrouve la seule console de jeu vidéo intégrant Chrome et pouvant être utilisée à la fois pour jouer et pour travailler. Tout l’inverse d’un PC, qui est à l’origine un outil de travail détourné in fine pour s’amuser aux jeux vidéo.

Une alternative économique pour éviter d’acheter un PC supplémentaire

Alors pourquoi se faire du mal en achetant une console de jeux vidéo, qui reste quand même un achat plaisir, et se forcer à travailler avec ? L’avantage de l’Atari VCS est essentiellement son prix : la version de base Onyx est vendue 299 $, tandis que le pack complet Black Walnut coûte 399 $. Ce qui en fait une option très économique pour ceux qui ne sont pas prêts à acheter un PC.

Atari, détenu depuis 2003 par le groupe français Infogrames, propose ainsi une alternative intéressante pour qui cherche une console de jeu offrant les mêmes fonctionnalités qu’un PC pour le travail. Le mode PC de la VCS permet en effet d’installer Windows 10 et Linux. Certains bidouilleurs audacieux sont même parvenus à y installer Windows 11, la nouvelle mise à jour du système d’exploitation de Microsoft sorti cette semaine.

