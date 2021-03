Assassin’s Creed 2021 : la localisation, l’époque et la date de sortie ont fuité

On le sait, chaque nouveau jeu Assassin’s Creed, a quelques exceptions près, nous transporte dans un nouveau lieu et une nouvelle époque. La saga nous a notamment emmené en Israël à l’époque des croisades, en Italie pendant la Renaissance, ou encore à Paris durant la révolution française. A chaque nouvel opus, on se demande quel sera l’environnement géographique et historique du suivant. Et justement, de nouvelles informations ont fuité quant à la date de sortie du nouvel opus, mais également le lieu et l’époque choisis par Ubisoft.

Crédit : Ubisoft

Assassin’s Creed « Tournament », un virage vers le multijoueur?

Les fuites sont presque une coutume pour les jeux Ubisoft. Récemment encore, la date de sortie d’Assassin’s Creed Valhalla avait fuité avant l’évènement d’Ubisoft. Aujourd’hui, une nouvelle indiscrétion venant de 4chan et relayée par Reddit suggère que le nouvel Assassin’s Creed sortirait bien en 2021. Il pourrait cependant être repoussé à cause de la pandémie mondiale. Il serait développé par Ubisoft Sofia en Bulgarie, ce qui constituerait un changement notable. En effet, les jeux Assassin’s Creed sont généralement développés principalement par Ubisoft Montréal. Le projet aurait le nom de code Assassin’s Creed Tournament.

Le jeu se déroulerait pendant la Guerre de 100 ans qui a eu lieu en Europe au Moyen Age. Côté gameplay, on aurait droit à des sièges de châteaux, des joutes, et des combats d’arènes. Le descriptif du gameplay ressemble à ce qui était proposé dans Valhalla. Toutefois, comme le jeu ne serait pas développé par Ubisoft Montréal, il se pourrait que le concept soit différent de ce qui est proposé en temps normal par Assassin’s Creed.

Le descriptif du jeu et le nom de code « Tournament » font penser à une possible orientation PvP. Se pourrait-il qu’Ubisoft prépare un genre de spin-off orienté multijoueur ? Rappelons tout de même qu’Ubisoft Sofia a déjà participé au développement de certains jeux de la série. Notamment Assassin’s Creed Rogue et Black Flag, très appréciés des fans. D’autre part, le studio n’a a priori pas d’expérience dans les jeux multijoueurs. La piste habituelle d’un Assassin’s Creed solo reste donc la plus plausible.

Assassin’s Creed, une série vidéoludique à la longévité remarquable

Depuis le premier Assassin’s Creed, sorti en 2007 sur PS3 et Xbox 360, la série vidéoludique d’Ubisoft a fortement évolué. D’un style orienté action-infiltration, la série a pris un tournant avec la sortie d’Assassin’s Creed Origins. Pour ce dernier, Ubisoft a réorienté son style vers l’Action/RPG, estimant que la série était en perte de vitesse. Un virage qui a bien évidemment divisé les joueurs. Par la suite, Assassin’s Creed Odyssey, se déroulant dans la Grèce Antique, et Assassin’s Creed Valhalla, dans la culture nordique, ont continué de suivre ce chemin. Au final, ce changement de direction s’est avéré payant, donnant un second souffle à la série.

La série d’Ubisoft a connu un franc succès depuis ses débuts, malgré un certain essoufflement qui a été plutôt bien géré. La série reste critiquée pour son manque d’innovation et son côté très générique, mais le succès commercial est toujours là. La saga Assassin’s Creed va même au-delà de jeu vidéo. Une série de comics lui est notamment dédiée, et une série est en cours de préparation sur Netflix, et devrait d’ailleurs arriver très prochainement sur nos écrans.

Source : screenrant.com