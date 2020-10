Assassin’s Creed arrive sur Netflix, que regarder en attendant ?

Crédit : Ubisoft

Les adaptations vidéoludiques connaissent un second souffle, autrefois considérées comme globalement ratées. La Paramount a connu un joli succès avec Sonic, et une suite déjà prévue. Toujours côté grand écran, un film d’animation Mario sortira prochainement, ou encore Monster Hunter, licence de Capcom. Mais le petit écran n’est pas en reste et Netflix a récemment annoncé une série live-action pour Assassin’s Creed, quatre ans après l’adaptation cinématographique mitigée de Justin Kurzel. Mais le service SVOD propose d’autres programmes tirés des jeux vidéo, en attendant cette sortie.

La série Castlevania, succès critique pour Netflix

Adi Shankar est à l’origine de l’une des adaptations séries les plus acclamées, disponible sur Netflix. L’homme a transposé Castlevania sur petit écran, salué pour la qualité de son écriture, son animation, avec déjà trois saisons en cours.

Une adaptation fidèle puisque basée sur Castlevania III: Dracula’s Curse (1989) et Castlevania: Curse of Darkness (2005). La série relate les aventures de Trevor Belmont, humain chasseur de vampires, contre le terrible Dracula. L’homme est accompagné d’une magicienne, Sypha Belnades, et Adrian Alucard Tepes, son fils à moitié humain… et vampire.

Castlevania est un tel succès que Netflix a confié à Adi Shankar une autre adaptation, celle de Devil May Cry, licence vidéoludique de Capcom (Resident Evil, Street Fighter…). Une série annoncée en 2018 mais qui, pour le moment, n’offre que peu de nouvelles.

The Witcher, adaptation réussie pour Netflix

Pas une adaptation d’un jeu vidéo à proprement parler, puisque tirée des romans écrits par Andrzej Sapkowski. Mais force est de reconnaître que si The Witcher est aussi populaire aujourd’hui, c’est grâce aux jeux vidéo développés par CD Projekt (Cyberpunk 2077)

Une série qui a déjà droit à sa saison 2 officialisée, et de premières images pour Ciri et Yennefer. C’est Henry Cavill (Superman) qui prête ses traits à Geralt De Riv, n’hésitant pas à donner de sa personne en s’abimant les yeux lors de la première saison à cause des lentilles.

Carmen Sandiego, la série pour les plus jeunes

Mais les séries matures ne sont pas les seules propositions pour les fans de jeux vidéo. Carmen Sandiego, célèbre franchise de jeux éducatifs, a également été adaptée en série avec trois saisons.

Une série qui suit les aventures de Carmen Sandiego, voleuse talentueuse dérobant des œuvres d’art et objets archéologiques. Une héroïne rusée capable d’échapper aux agents de l’ACME qui veulent lui mettre la main dessus.

Toujours pour les plus jeunes, Netflix propose aussi Sonic X et Sonic Boom (SEGA), Waku (Ankama), Les Lapins Crétins : Invasion (Ubisoft), les différentes séries et films Pokémon (Nintendo) et prochainement… The Cuphead Show, tiré du célèbre jeu à la difficulté corsée et hommage aux dessins animés d’antan de Disney.

Pour ceux qui souhaitent une expérience unique, Minecraft a également eu droit à son adaptation en série chez Netflix, appelée Minecraft : Mode Histoire. Une adaptation d’autant plus particulière qu’il s’agit d’un récit interactif, le spectateur devant faire différents choix avec plusieurs embranchements scénaristiques possibles.

OverWatch, Resident Evil, Diablo, Assassin’s Creed… De nombreuses séries Netflix à venir

Netflix semble donc embrayer sur le chemin de toujours plus d’adaptations séries de jeux vidéo. Plusieurs projets sont d’ailleurs dans les cartons du géant de la SVOD.

Comme l’annonçait GameSpot le 16 février dernier, Nick Van Dyk, co-président d’Actvision Blizzard Studios, a discrètement annoncé sur LinkedIn l’adaptation de Diablo et OverWatch en séries sur Netflix. Pour le moment, seule une préproduction est annoncée.

Netflix will be developing an Assassin's Creed live-action series. @Ubisofts's Jason Altman and Danielle Kreinik will serve as Executive Producers

Assassin’s Creed est également officiel, cette fois-ci sous forme d’une série live-action. Jason Altman et Danielle Kreinik, officiant chez Ubisoft, seront producteurs exécutifs. De quoi offrir une adaptation fidèle aux fans de la franchise vidéoludique. Notons que la série n’a pas encore de date pour sa diffusion.

Depuis près de dix ans, des millions de personnes dans le monde ont contribué de faire de Assassin’s Creed une franchise culte (…) Nous sommes ravis de créer une série Assassin’s Creed avec Netflix.

– Jason Altman, directeur de Ubisoft Film & Television

Resident Evil a également été officialisé sur Netflix, à une date inconnue, toujours sous forme de série en live-action.

Une série se déroulant sur deux chronologies : la première concerne les sœurs Jade et Bille, âgées de 14 ans et filles de l’illustre Albert Wesker, méchant emblématique de Resident Evil. La seconde se déroule sur une décennie, dans le futur, où seuls 15 millions d’humains sont encore vivants alors que le virus-T a décimé la planète. Sur Terre ne restent que 6 milliards d’animaux et créatures. L’histoire suit alors Jade dans sa survie. Ruby Rose (Orange is the new black) incarnera la jeune femme.

When biohazards run wild, only a pair of veteran zombie slayers can get the job done. Resident Evil: Infinite Darkness is a new original series set in the canon of @CapcomUSA_'s classic survival horror franchise @RE_Games, coming next year.

Et surprise, Netflix a dévoilé deux images d’une autre série… Resident Evil. Mais cette fois-ci en CGI, appelée Resident Evil: Infinite Darkness et mettant en scène Claire Redfield aux côtés de Leon Scott Kennedy (Resident Evil 2). Sortie prévue courant 2021.

D’autres adaptations de jeux au programme… chez la concurrence

Netflix est-il le seul à s’intéresser aux adaptations de jeux vidéo sous forme de série ? Pas vraiment.

Amazon Prime Video (SVOD) va officiellement transposer l’univers de Fallout sur petit écran, célèbre franchise détenue par Bethesda, en live-action.

HBO, chaîne télévisée connue pour Game of Thrones, notamment, planche quant à lui sur The Last of Us par le créateur de Chernobyl. Une série sur laquelle bosse Neil Druckmann, l’un des dirigeants de Naughty Dog, et également en prises de vues réelles.

