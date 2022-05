Asus ROG Flow X16 et Strix Scar 17 SE : deux PC portables gamer sans concession

Deux nouveaux PC portables destinés aux passionnés de jeux viennent d’être annoncés par Asus : un modèle de compétition, le ROG Strix Scar 17 SE, qui intègre tout ce qui ce fait de mieux en termes de composants à l’heure actuelle, et le ROG Flow X16, le grand frère de l’ultrabook gamer ROG Flow X13, lancé l’année dernière et dont la particularité est de pouvoir fonctionner avec une carte graphique externe (lire notre test du Asus ROG Flow X13).

ROG Strix Scar 17 SE : à fond !

Lorsqu’il s’agit de jouer sérieusement, la configuration ultime du moment devrait fortement ressembler à ce ROG Strix Scar 17 SE, qui devrait être disponible dans le courant de l’été. En effet, ses performances seront assurées par la puce Intel Core i9-12950HX, qui est dotée de 16 cœurs (8 cœurs hautes performances et 8 cœurs efficaces, pour un total de 24 threads), cadencés à 2,3/5,0 GHz (P core) et 1,8/3,6 GHz (E core). Ce dernier sera complété par la puce graphique Nvidia GeForce RTX 3080 Ti, qui pourra avoir pour l’occasion un TGP maximal de 175 W ! Pour éviter une surchauffe de ces composants et une trop forte élévation du niveau sonore, le ROG Strix Scar 17 SE fera bien sur appel à un dispositif de refroidissement hautement sophistiqué.

Asus ROG Strix Scar 17 SE – Crédit : Asus

Côté affichage, la configuration pourra être dotée d’un écran LCD 17 pouces Full HD supportant une fréquence de 360 Hz, ou un modèle QHD « limité » à 240 Hz. De plus, le PC portable pourra accueillir deux SSD en RAID 0. La connectique comprendra 2 ports USB C (dont un compatible Thunderbolt 4), 2 ports USB A, une sortie vidéo HDMI 2.1 et un connecteur Ethernet. Enfin, la batterie de 90 Wh pourra être rechargée via un adaptateur USB C de 100 W (Asus annonce 50 % de recharge en 30 minutes).

Le prix du Asus ROG Strix scar 17 SE sera à la hauteur de son équipement : à partir de 3399 € !

ROG Flow X16 : affichage QHD 165 Hz avec rétro éclairage Mini LED

Avec ce nouveau ROG Flow X16, Asus exploite le concept qu’il avait introduit avec le ROG Flow X13 : la présence d’un connecteur spécifique permettant de connecter un boîtier externe (ROG XG Mobile), contenant une carte graphique haut de gamme (Nvidia GeForce RTX 3080, AMD Radeon RX6850M XT, ainsi que les futures déclinaisons), ainsi que de connecteurs supplémentaires.

Asus ROG Flow X16 – Crédit : Asus

Pour ce nouveau modèle, plus grand, Asus a reconduit de design convertible du Flow X13, avec un écran tactile pouvant pivoter sur 360 degrés. Mais, en plus de cela, le constructeur a opté pour technologie très récente. En effet, la dalle LCD de 16 pouces sera équipée d’un rétro éclairage de type Mini LED, qui devrait permettre d’atteindre un niveau de luminosité inédit puisque le constructeur annonce pas moins de 1100 nits ! En outre, l’écran au format 16:10 supportera une définition QHD, avec une fréquence de 165 Hz.

En ce qui concerne les composants, le couple AMD Ryzen 9 6900HS et Nvidia GeForce RTX 3070 Ti sera aux commandes. Une batterie de 90 Wh sera chargée d’alimenter tout ce beau monde. La connectique du ROG Flow X16 sera composée de 3 ports USB (dont un de type C), d’une sortie HDMI 2.1 et d’un lecteur de cartes mémoire microSD.

Le ROG Flow X16 devrait être proposé à partir de 3199 €…