Le Asus ROG Phone 8 se dévoile : un écran à 165 Hz, un Snapdragon 8 Gen 3 et des caméras améliorées

En plus d’intégrer le processeur Snapdragon 8 Gen 3 de Qualcomm, le ROG Phone 8 d’Asus se voit enfin doté de plusieurs caractéristiques indispensables à un smartphone haut de gamme : étanchéité totale (IP68), téléobjectif (zoom optique 3x) et charge sans fil Qi 15 W. Le tout dans un boîtier plus compact !

Depuis 2018, Asus propose un smartphone spécialement conçu pour (tenter de) répondre aux besoins des joueurs, le ROG Phone. Jusqu’à présent, le constructeur s’était principalement focalisé sur l’environnement logiciel et le design de son téléphone, qui exploitait bien sur les derniers composants en date.

Toutefois, compte tenu de son prix (1300 € actuellement sur le site du constructeur), certaines caractéristiques manquaient cruellement à appel, sur le ROG Phone 7 Ultimate que nous avons testé l’été dernier, comme l’étanchéité totale, la recharge sans fil ou encore le téléobjectif. Celles-ci sont pourtant présentes sur certains smartphones haut de gamme (vendus plus de 1000 €), comme le Samsung Galaxy S23 Ultra, le Xiaomi 13 Pro ou encore le Honor Magic5 Pro.

Avec ses nouveaux ROG Phone 8 et ROG Phone 8 Pro, Asus corrige le tir, grâce à la certification IP68 et à la compatibilité Qi, pour la recharge sans fil de la batterie (en 15 W). Bien sur, les spécificités liées aux jeux sont conservées, comme un environnement logiciel optimisé, deux gâchettes tactiles placées sur la tranche supérieure du smartphone ou encore le port USB C supplémentaire qui permet de connecter le module AeroActive Cooler.

Rappelons que ce dernier intègre un ventilateur externe chargé d’assurer un refroidissement optimal des composants. Si le nouveau module est annoncé plus efficace (bien sur !), on remarque qu’il n’offre plus que 2 gâchettes physiques (au lieu de 4 sur le modèle précédent !). De plus, malheureusement, le caisson de basses qui permettait d’obtenir un son 2.1 n’est plus à l’ordre du jour. Le but de ces modifications étant de rendre le module moins imposant.

Pour le reste, on remarque quelques changements en termes de design. Tout d’abord, le dos du ROG Phone 8 arbore un look un peu moins exubérant que ceux des ROG Phone 7 et ROG Phone 7 Ultimate. Si le ROG Phone 8 est immédiatement reconnaissable par son logo Asus, illuminé par des LEDs RGB, qui le rend très proche du ROG Phone 7 blanc de l’année dernière, le ROG Phone 8 Pro est équipé quant à lui d’une zone comprenant 341 mini LEDs pouvant afficher des animations (de la même façon que la technologie AnimeMatrix qui habille le dos de l’écran de certains PC portables gamer du constructeur, comme le ROG Zephyrus M16). Le mini écran LCD qui était présent au dos du ROG Phone 7 Ultimate a donc disparu…

D’autre part, Asus a rendu son ROG Phone 8 Pro plus léger (225 grammes) et plus compact (8,9 mm d’épaisseur) que le ROG Phone 7 Ultimate de l’année dernière (246 grammes et 10,5 mm d’épaisseur). Pourtant, le nouveau ROG Phone dispose du même écran OLED, de 6,78 pouces.

Pour que cela soit possible, le constructeur a réduit les bordures de l’écran. Au final, le ROG Phone 8 mesure presque 1 cm de moins en hauteur que le ROG Phone 7. Ce format réduit a deux conséquences. Tout d’abord, la capacité de la batterie passe de 6000 mAh (ROG Phone 7 Ultimate) à 5500 mAh. Ensuite, les deux haut-parleurs ne sont plus orientés vers l’utilisateur, et sont désormais placés sur les tranches. Dommage !

Protégé des rayures par le revêtement Gorilla Glass Victus 2, l’écran supporte toujours une fréquence maximale de 165 Hz, mais – grâce à la technologie LTPO – le taux de rafraichissement peut désormais varier, en mode adaptatif, entre 1 Hz (lorsqu’on regarde des photos par exemple) et 120 Hz (quand on joue !).

Les hautes performances sont assurées, ce n’est pas une surprise, par la puce Qualcomm haut de gamme de 2024, c’est-à-dire le Snapdragon 8 Gen 3 (déjà rencontrée il y a quelques semaines dans un autre smartphone destiné aux joueurs, le RedMagic 9 Pro).

Et, pour la photo, les ROG Phone 8 et ROG Phone 8 Pro sont équipés de trois capteurs dorsaux :

Le premier, de 50 mégapixels (Sony IMX890), est associé à un objectif grand angle, qui dispose d’un dispositif de stabilisation sur 6 axes.

Le second, de 13 mégapixels, est associé à un objectif ultra grand angle.

Le dernier, de 32 mégapixels, est associé à un téléobjectif, qui permet d’utiliser un zoom optique 3x (jusqu’à 30x en numérique avec un mode HyperClarity annoncé comme très performant).

Le tout est complété par un capteur frontal, pour les selfies, de 32 mégapixels (avec Quad pixel binning pour de meilleurs résultats de nuit).

Les ROG Phone 8, ROG Phone 8 Pro et ROG Phone 8 Pro Edition seront disponibles dès le 31 janvier, sur le site d’Asus et certains revendeurs spécialisés (Fnac, Darty, Boulanger, LDLC). Ils peuvent être pré commandés dès aujourd’hui, avec une offre intéressante pour le ROG Phone 8 Pro, puisque l’AeroActive Cooler est offert.

Le ROG Phone 8 est vendu 1100 €, avec 12 Go de mémoire et un 256 Go d’espace de stockage. Pour le ROG Phone 8 Pro (16 Go / 512 Go), il faut compter 100 € de plus, soit 1200 €. Enfin, si on désire bénéficier des bienfaits du module AeroActive Cooler, il faut se tourner vers le ROG Phone 8 Pro Edition, proposé à 1500 €. Ce dernier dispose en outre de 24 Go de mémoire et d’une capacité de stockage doublée (soit 1 To !). Le module pourra être acheté séparément, pour 80 €.

