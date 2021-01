ASUS ROG Phone 4 : une batterie massive de 6000 mAh et une recharge ultra rapide pour le smartphone gaming

Le leaker a dévoilé que l’ASUS ROG Phone 4 pourra compter sur deux batteries de 3000 mAh, pour un total de 6000 mAh. Il s’agit de la même capacité que le ROG Phone 3, mais lui ne possédait qu’une seule batterie.

ASUS Rog Phone 3 – Crédit : Asus

Couper la batterie en deux permet aux fabricants de smartphones de proposer une recharge beaucoup plus rapide. En effet, nous avions par exemple pu voir sur le OnePlus 8T que nous avions testé que OnePlus avait séparé sa batterie de 4500 mAh en deux batteries de 2250 mAh chacune.

Pour mieux comprendre l’intérêt d’une telle configuration, le PDG de OnePlus, Pete Lau, avait déclaré « C’est comme remplir une piscine d’eau avec deux tuyaux de même taille. Lorsque les tuyaux sont de la même taille, verser de l’eau par deux tuyaux au lieu d’un seul est plus rapide. Dans la même logique, nous avons augmenté la tension tout en maintenant le même niveau de courant afin que le chargeur puisse remplir deux batteries en même temps, offrant ainsi une solution de charge plus efficace et plus puissante. ».

Le ROG Phone 4 d’ASUS disposera de deux batteries pour une recharge plus rapide

D’après Digital Chat Station, le ROG Phone 4 sera compatible avec la recharge rapide filaire 60 W ou 65 W. Il s’agit là d’une forte augmentation par rapport à son prédécesseur, le ROG Phone 3, puisque celui-ci n’était compatible qu’avec la recharge rapide 30 W.

L’ASUS ROG Phone 4 sera beaucoup plus lent que ses concurrents, puisque le Red Magic 6 et le Black Shark 4 seront compatibles avec une recharge rapide filaire de 120 W. Cependant, ces deux téléphones devront se contenter d’une batterie plus petite de 4500 mAh, car pour augmenter la puissance de charge, les fabricants doivent diminuer la capacité totale de la batterie.

Nous savons également grâce à Digital Chat Station que l’ASUS ROG Phone 4 conservera un écran FHD+, mais celui-ci serait capable de monter jusqu’à un taux de rafraichissement de 144 Hz. L’ASUS ROG Phone 3 pouvait lui monter jusqu’à 160 Hz grâce à un mode caché pour son écran. Enfin, le smartphone gaming devrait être commercialisé avec Android 11 ainsi que le nouveau processeur haut de gamme de Qualcomm, le Snapdragon 888.

Source : Digital Chat Station