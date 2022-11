Attention, cette version de MSI Afterburner vole vos mots de passe et mine des cryptos dans votre dos

Un faux logiciel MSI Afterburner infecte actuellement de nombreuses personnes, méfiance. Cette version vole les mots de passe de l’utilisateur et utilise son PC pour s’adonner au minage de cryptomonnaies.

Afterburner © MSI

Soyez prudents lorsque vous téléchargez le logiciel Afterburner de MSI. Si votre système fonctionne lentement, c’est peut-être que vous avez été infectés suite à l’installation d’un faux logiciel qui se fait passer pour l’original, selon Cyble Intelligence and Research Lab.

Le laboratoire a récemment découvert une campagne d’hameçonnage qui vise à infecter les joueurs avec des mineurs de crypto-monnaies. L’entreprise a identifié environ 50 faux sites Web au cours des trois derniers mois.

Attention en téléchargeant MSI Afterburner

MSI Afterburner est l’un des logiciels de carte graphique les plus populaires pour surveiller, ajuster et overclocker les cartes graphiques. Par conséquent, il n’est pas surprenant que des acteurs malveillants se fassent passer pour le vrai logiciel, à l’heure où Nvidia déploie ses cartes graphiques GeForce RTX série 40 et qu’AMD est sur le point de lancer les produits Radeon RX série 7900.

Le modus operandi consiste à distribuer le logiciel malveillant par le biais d’e-mails de phishing, de publicités en ligne, de forums et d’autres supports. Les sites Web ressemblent exactement à la page de téléchargement officielle d’Afterburner, mais vous pouvez repérer la fraude en regardant les noms de domaine. Cyble a identifié certains des faux domaines, tels que msi-afterburner-download.site, msi-afterburner.download et mslafterburners.com. Certains sont déjà hors ligne, mais d’autres le sont toujours, méfiance.

Le logiciel malveillant infecte le système de la victime avec un mineur XMR qui se connecte furtivement à un pool minier pour récolter du Monero. Pendant ce temps, le programme vole simultanément les informations sensibles de l’utilisateur piraté, comme le nom de l’ordinateur, le nom d’utilisateur et d’autres données.

Si vous venez de recevoir une toute nouvelle carte graphique ou si vous avez besoin de télécharger MSI Afterburner, n’oubliez pas de le faire sur le site Web officiel du fabricant (ou chez nous ici depuis notre centre de téléchargements). Évitez les distributeurs tiers. Si vous utilisez Google, regardez attentivement l’URL du site Web avant de cliquer.